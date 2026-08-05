UBS stuft BP auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Die Selbsthilfemaßnahmen des Öl- und Gaskonzerns zeigten Wirkung, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alle Geschäftsbereiche hätten sich besser entwickelt als angenommen. Es gebe weiteres Potenzial in puncto Verschuldung, Kostensenkungen und Änderungen im Konzernportfolio./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 6,157EUR auf Tradegate (05. August 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,75
Kursziel alt: 6,75
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,75
Kursziel alt: 6,75
Währung: GBP
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