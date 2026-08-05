Aztec bohrt 88,4 Meter mit 1,42 g/t Au und 14,58 g/t Ag (1,69 g/t AuÄq) bei den ersten Step-out-Bohrungen der North Extension auf dem Projekt Tombstone in Arizona

Vancouver, British Columbia / 5. August 2026 / IRW-Press / Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) („Aztec“ oder das „Unternehmen“) gibt die Ergebnisse von neun Reverse-Circulation („RC“)-Bohrlöchern TR26-31 bis TR26-39 auf seiner Liegenschaft Tombstone im Südosten von Arizona bekannt. Diese Bohrlöcher schließen die ersten Step-out-Bohrungen in der kürzlich erworbenen North Extension Zone ein, wo sowohl TR26-33 als auch TR26-39 eine oxidische Gold-Silber-Mineralisierung in einem Gebiet durchschnitten, das zuvor noch nicht von Aztec bebohrt worden war. TR26-39, eines der ersten beiden Bohrlöcher in der North Extension Zone, lieferte 88,4 m mit durchschnittlich 1,42 g/t Au und 14,58 g/t Ag (1,69 g/t AuÄq) ab 10,7 m, und TR26-38 in der Contention-Zone lieferte 97,5 m mit einem Durchschnittsgehalt von 1,06 g/t Au und 16,08 g/t Ag (1,36 g/t AuÄq) ab der Oberfläche.

Die Contention Zone-Bohrung TR26-38 lieferte ab der Oberfläche einen Abschnitt von 97,5 m mit einem Durchschnittsgehalt von 1,06 g/t Au und 16,08 g/t Ag (1,36 g/t AuÄq).

Das Bohrloch TR26-39 erreichte die North Extension Zone und durchteufte mehrere mineralisierte Zonen, darunter einen Abschnitt von 88,4 m mit Durchschnittswerten von 1,42 g/t Au und 14,58 g/t Ag (1,69 g/t AuÄq) ab 10,7 m.

Die ersten Step-out-Bohrungen in der neu erworbenen North Extension Zone haben die Ausdehnung der Oxid-Au/Ag-Mineralisierung nach Norden und in der Tiefe erweitert

Beide Abschnitte entsprechen der Art von flacher, durchgehender Oxidmineralisierung, auf die Aztec auf Contention abzielt – Material mit hoher Tonnage, das an oder nahe der Oberfläche beginnt und potenziell für die Haufenlaugung geeignet ist. Jeder Abschnitt weist zudem einen hochgradigen Kern auf: 6,1 m mit einem Durchschnittsgehalt von 12,23 g/t Au und 56,28 g/t Ag (13,25 g/t AuÄq) in TR26-39 sowie 6,1 m mit einem Durchschnittsgehalt von 12,17 g/t Au und 69,08 g/t Ag (13,43 g/t AuÄq) in TR26-38. Die oberflächennahe Gold-Silber-Oxidzone bleibt in alle Richtungen offen, einschließlich nach Norden und in der Tiefe.

Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wurden im Rahmen des Programms 2025–2026 neunzig RC-Bohrlöcher fertiggestellt – vierzig im Jahr 2025 und fünfzig im Jahr 2026. Die Untersuchungsergebnisse für die elf jüngsten Step-out-Bohrlöcher TR26-40 bis TR26-50 stehen noch aus; dazu gehören erste Bohrungen, deren Bohransatzpunkte sich bis zu etwa 230 m nördlich von TR26-39 entlang des Trends der North Extension Zone befinden – dem bislang am weitesten nördlich untersuchten Gebiet. Diese Ergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet, und die Bohrungen sollen mindestens noch bis September 2026 fortgesetzt werden. Die Ergebnisse der in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher sowie die noch ausstehenden Ergebnisse der Bohrlöcher TR26-40 bis TR26-50 werden voraussichtlich in die zuvor vom Unternehmen angekündigte erste Mineralressourcenschätzung für das Projekt Tombstone einfließen.

Der CEO von Aztec Minerals, Simon Dyakowski, erklärte dazu: „Das Besondere an diesen Bohrlöchern ist ihre Kontinuität. Wir sehen mächtige Oxidintervalle, die an oder nahe der Oberfläche im gesamten Contention-Gebiet beginnen, und nun sehen wir sie auch in der nördlichen Erweiterung bei einem ersten Vorstoß in Gebiete, in denen wir bisher noch nicht gebohrt hatten. Das zeigt uns, dass das System größer ist als der bisher von uns definierte Bereich. Es bleibt in alle Richtungen offen, einschließlich nach Norden und in der Tiefe, und da neunzig RC-Bohrlöcher abgeschlossen sind und noch Untersuchungsergebnisse ausstehen, erwarten wir, dass wir es im weiteren Verlauf des Programms weiter ausbauen können.“

Zu den Höhepunkten der für die Liegenschaft Tombstone gemeldeten RC-Bohrungen gehören:

Bohrloch TR26-39, eine Erstbohrung im Gebiet North Extension , durchteufte 88,4 m mit Durchschnittswerten von 1,42 g/t Au und 14,58 g/t Ag (1,69 g/t AuÄq) ab 10,7 m, darunter 6,1 m mit einem Durchschnittsgehalt von 1,55 g/t Au und 4,53 g/t Ag (1,63 g/t AuÄq) ab 27,4 m sowie 12,2 m mit einem Durchschnittsgehalt von 6,38 g/t Au und 33,93 g/t Ag (7,00 g/t AuÄq) ab 64,0 m, einschließlich 6,1 m mit Durchschnittswerten von 12,23 g/t Au und 56,28 g/t Ag (13,25 g/t AuÄq) ab 65,5 m . Die Bohrung endete in einer Mineralisierung mit 30,5 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,18 g/t Au und 5,63 g/t Ag (0,28 g/t AuÄq) von 146,3 m bis zum Bohrungsende, einschließlich 4,6 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,56 g/t Au und 11,97 g/t Ag (0,78 g/t AuÄq) ab 169,2 m.

Bohrloch TR26-38 durchteufte 97,5 m mit Durchschnittswerten von 1,06 g/t Au und 16,08 g/t Ag (1,36 g/t AuÄq) ab der Oberfläche, einschließlich 18,3 m mit Durchschnittswerten von 4,60 g/t Au und 52,49 g/t Ag (5,55 g/t AuÄq) ab 68,6 m, darunter 6,1 m mit Durchschnittswerten von 12,17 g/t Au und 69,08 g/t Ag (13,43 g/t AuÄq) ab 79,2 m . Eine zweite Zone, die 7,7 m darunter beginnt, ergab 106,7 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,10 g/t Au und 4,16 g/t Ag (0,17 g/t AuÄq) ab 105,2 m, was eine nahezu durchgehende Mineralisierung von der Oberfläche bis 211,8 m ergibt.

Die Bohrung TR26-33, eine Erstbohrung in das Gebiet North Extension, durchteufte ab 85,3 m einen Abschnitt von 13,7 m mit Durchschnittswerten von 1,50 g/t Au und 23,56 g/t Ag (1,93 g/t AuÄq), einschließlich 7,6 m mit Durchschnittswerten von 2,64 g/t Au und 40,72 g/t Ag (3,38 g/t AuÄq) ab 88,4 m. Der Abschnitt umfasst einen historischen Abbauabschnitt von 94,5 bis 97,5 m. Vier flachere Zonen wurden beginnend an der Oberfläche durchteuft (siehe Tabelle 1A).

Bohrloch TR26-31 durchteufte 21,3 m mit Durchschnittswerten von 1,07 g/t Au und 28,42 g/t Ag (1,59 g/t AuÄq) ab 82,3 m, innerhalb einer breiteren Zone von 64,0 m mit Durchschnittswerten von 0,42 g/t Au und 13,54 g/t Ag (0,67 g/t AuÄq) ab 65,5 m. Eine obere Zone ergab 10,7 m mit Durchschnittswerten von 0,39 g/t Au und 2,73 g/t Ag (0,44 g/t AuÄq) ab 21,3 m, und drei tiefere Zonen wurden zwischen 141,7 m und 185,9 m durchschnitten (siehe Tabelle 1A).

Bohrloch TR26-37 durchteufte 79,2 m mit Durchschnittswerten von 0,26 g/t Au und 8,88 g/t Ag (0,42 g/t AuÄq) ab 45,7 m, einschließlich 3,0 m mit Durchschnittswerten von 0,86 g/t Au und 22,70 g/t Ag (1,27 g/t AuÄq) ab 85,3 m sowie 6,1 m mit Durchschnittswerten von 0,59 g/t Au und 15,58 g/t Ag (0,88 g/t AuÄq) ab 100,6 m. Eine obere Zone lieferte 6,1 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,13 g/t Au und 3,43 g/t Ag (0,19 g/t AuÄq) ab 16,8 m. Vier weitere Zonen wurden zwischen 131,1 m und 205,7 m durchschnitten (siehe Tabelle 1A).

Die Bohrlöcher TR26-34, TR26-35 und TR26-36 , die alle im Explorationsgebiet Westside gebohrt wurden, durchteuften jeweils mehrere mineralisierte Zonen, wobei die stärksten Abschnitte folgende waren: 25,9 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,19 g/t Au und 11,95 g/t Ag (0,41 g/t AuÄq) ab 44,2 m in TR26-34, einschließlich 9,1 m mit durchschnittlich 0,49 g/t Au und 20,05 g/t Ag (0,85 g/t AuÄq); 22,9 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,12 g/t Au und 10,61 g/t Ag (0,31 g/t AuÄq) ab 83,8 m in TR26-35; sowie 32,0 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,13 g/t Au und 12,50 g/t Ag (0,36 g/t AuÄq) ab 91,4 m in TR26-36, einschließlich 4,6 m mit einem Durchschnittsgehalt von 0,55 g/t Au und 26,37 g/t Ag (1,03 g/t AuÄq). Diese Bohrlöcher belegen das anhaltende Ressourcenpotenzial des Erkundungsgebiets Westside (siehe Abbildung 1 und Tabelle 1A).

Das Bohrloch TR26-32, das im Bereich der Antiklinale Ingersol etwa 800 m westlich der Grube Contention gebohrt wurde, lieferte keine Ergebnisse mit Werten von Interesse.

Abbildung 1. Lageplan mit den Bohrlansatzpunkten und den Au-Äquivalentwerten (g/t) aus der Bohrkampagne 2025–2026 auf der Liegenschaft Tombstone im Südosten von Arizona. Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher sind rot dargestellt; abgeschlossene Bohrlöcher, deren Untersuchungsergebnisse noch ausstehen, darunter die elf Step-out-Bohrungen der North Extension, sind grün dargestellt. Zuvor gemeldete Bohrlöcher sind orange und die Bohrlöcher aus den Jahren 2020–2024 weiß dargestellt.

Abbildung 2. Querschnitt der RC-Bohrlöcher TR26-31, 37 und 38 mit den Au- und Ag-Analyseergebnissen.

Die Bohrabschnitte können hier abgerufen werden:

Link zur Schnittansicht Bohrloch TR26-31, TR26-37, TR26-38

Link zur Schnittansicht Bohrloch TR26-33 und TR26-39

Link zur Schnittansicht Bohrloch TR26-32

Link zur Schnittansicht Bohrloch TR26-34

Link zur Schnittansicht Bohrloch TR26-35

Link zur Schnittansicht Bohrloch TR26-36

Tabelle 1A: Aktuelle Ergebnisse der Bohrungen

Bohrloch Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Ag (g/t) AuÄq (g/t) Kommentare TR26-31 21,3 32,0 10,7 0,39 2,73 0,44 und 65,5 129,5 64,0 0,42 13,54 0,67 Einschließlich 82,3 103,6 21,3 1,07 28,42 1,59 und 141,7 147,8 6,1 0,06 5,95 0,17 und 161,5 169,2 7,6 0,07 4,12 0,14 und 176,8 185,9 9,1 0,06 2,77 0,11 TR26-32 Keine Ergebnisse mit relevanten Werten TR26-33 0,0 7,6 7,6 0,19 11,76 0,41 Gebiet North Extension und 24,4 30,5 6,1 0,10 1,18 0,12 und 39,6 42,7 3,0 0,04 4,55 0,12 und 70,1 77,7 7,6 0,30 8,88 0,46 und 85,3 99,1 13,7 1,50 23,56 1,93 Abbaubereich von 94,5-97,5 m Einschließlich 88,4 96,0 7,6 2,64 40,72 3,38 TR26-34 1,5 7,6 6,1 0,09 5,35 0,19 und 44,2 70,1 25,9 0,19 11,95 0,41 Einschließlich 59,4 68,6 9,1 0,49 20,05 0,85 und 82,3 86,9 4,6 0,04 5,67 0,14 Abbaubereich von 85,3-89,9 m und 102,1 112,8 10,7 0,07 10,50 0,26 und 135,6 146,3 10,7 0,08 5,37 0,17 TR26-35 62,5 77,7 15,2 0,07 6,57 0,19 und 83,8 106,7 22,9 0,12 10,61 0,31 Einschließlich 97,5 100,6 3,0 0,18 35,40 0,82 und 158,5 182,9 24,4 0,10 7,51 0,23 TR26-36 45,7 54,9 9,1 0,04 3,70 0,11 und 91,4 123,4 32,0 0,13 12,50 0,36 Einschließlich 102,1 106,7 4,6 0,55 26,37 1,03 und 134,1 138,7 4,6 0,03 11,33 0,24 TR26-37 16,8 22,9 6,1 0,13 3,43 0,19 Abbaubereich von 30,5-36,6 m, keine Proben und 45,7 125,0 79,2 0,26 8,88 0,42 Einschließlich 85,3 88,4 3,0 0,86 22,70 1,27 Einschließlich 100,6 106,7 6,1 0,59 15,58 0,88 und 131,1 137,2 6,1 0,05 6,35 0,17 und 146,3 153,9 7,6 0,09 3,10 0,14 und 161,5 164,6 3,0 0,04 6,45 0,16 und 192,0 205,7 13,7 0,13 5,68 0,23 TR26-38 0,0 97,5 97,5 1,06 16,08 1,36 Einschließlich 68,6 86,9 18,3 4,60 52,49 5,55 Einschließlich 79,2 85,3 6,1 12,17 69,08 13,43 und 105,2 211,8 106,7 0,10 4,16 0,17 TR26-39 10,7 99,1 88,4 1,42 14,58 1,69 Gebiet North Extension Einschließlich 27,4 33,5 6,1 1,55 4,53 1,63 Einschließlich 64,0 76,2 12,2 6,38 33,93 7,00 Einschließlich 65,5 71,6 6,1 12,23 56,28 13,25 und 134,1 137,2 3,0 0,07 6,90 0,19 und 146,3 176,8 30,5 0,18 5,63 0,28 Einschließlich 169,2 173,7 4,6 0,56 11,97 0,78

Anmerkung 1: Die Gold- und Silberäquivalente werden anhand der Rückgewinnungsraten aus metallurgischen Untersuchungen von RC-Bohrproben durch Dritte, die am 21. Januar 2026 abgeschlossen wurden (81,5 % für Au und 75,9 % für Ag), sowie der Durchschnittspreise vom 1. Januar 2026 bis zum 1. Mai 2026 (4.817 US-Dollar/Unze Au, 81,36 US-Dollar/Unze Ag) berechnet, was einem Preisverhältnis von 59,2:1 entspricht. Bereinigt um die unterschiedlichen Rückgewinnungsraten der Metalle wurde für die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher ein Silber-Gold-Verhältnis von 55:1 zugrunde gelegt. Das AuÄq-Verhältnis wurde für den Zeitraum November 2025 bis Februar 2026 mit 70:1, für das Jahr 2025 vor November mit 90:1, für die Jahre 2023 und 2024 mit 80:1 und für das Jahr 2021 mit 70:1 angegeben.

Bohrprogramm 2025/2026

Die bisher im Rahmen des laufenden Programms 2025/2026 fertiggestellten neunzig RC-Bohrlöcher sind größtenteils Teil eines „Fächerrastermusters“, das derzeit in der Zone Contention gebohrt wird. Die meisten RC-Bohrlöcher sind so ausgerichtet, dass sie die Ausdehnung an den westlichen und östlichen Rändern, die südlichen und nördlichen Ausläufer sowie den Bereich unterhalb der nach Norden verlaufenden Hauptzielzone Contention untersuchen, in der sich die historische Untertage- und Tagebaumine Contention befindet. Mehrere RC-Bohrlöcher untersuchten Ziele in den Gebieten Westside und Hard Up an prognostizierten Schnittpunkten von Antiklinalen, Gängen und Spaltadern unter mineralisierten Aufschlüssen und historischen Schächten. Im Rahmen des Bohrprogramms wurden weiterhin in der Tiefe und horizontal durchgehend oxidierte und hämatitreiche, verkieselte hydrothermale Brekzien identifiziert, die aus Quarz-Feldspat-Porphyr-Gängen und klastischen Sedimentfragmenten der Bisbee-Gruppe bestehen – typisch für das Material, das historisch in der Mine Contention abgebaut wurde.

Weitere Mineralisierungsarten werden durch die aktuellen Bohrungen umrissen: Manganverdrängung in Kalksteinformationen und Skarnen, Quarzadern, oxidierte Sulfidrelikte wie Versprengungen, Silifizierung von alteriertem Hornfelsen, Quarz-Feldspat-Porphyren und hydrothermalen Brekzien.

Die Hauptziele des Bohrprogramms 2025/2026 bestanden darin, die bekannte Mineralisierung horizontal nach Westen, Norden und Süden sowie in Fallrichtung über die von Aztec in den Jahren 2020-2024 in der Contention Pit gebohrten Bohrlöcher hinaus zu erweitern, wobei Step-out-Bohrungen durchgeführt wurden, um die dort entdeckte flache, breit angelegte Gold-Silber-Mineralisierung mit hoher Tonnage zu vergrößern; die ersten tiefen CRD-Ziele durch Kernbohrungen zu erproben sowie im Rahmen von Erstbohrungen neue Ziele im Gebiet Westside zu erkunden. Die Bohrergebnisse zeigten, dass die Mineralisierung im Gebiet Contention in alle Richtungen, einschließlich in die Tiefe, noch offen ist und sich das mineralisierte Volumen ausdehnt.

Tabelle 1B: Gemeldete Ergebnisse für Tombstone 2026

Bohrloch Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Ag (g/t) AuÄq (g/t) (1) Kommentare TR26-01 51,7 72,9 21,3 0,038 11,76 0,208 Abbaubereich in 71,4–73,0 m keine Proben 86,6 110,9 24,3 0,039 13,37 0,230 Die letzten vier Proben liegen in einem Abbaubereich, keine Rückgewinnung TR26-02 0,0 19,8 19,8 0,136 12,62 0,316 54,7 60,8 6,1 0,088 13,67 0,284 91,2 100,3 9,1 0,094 5,65 0,175 130,7 147,4 16,7 0,076 2,76 0,115 TR26-03 147,4 161,1 13,7 0,069 3,73 0,122 167,2 177,8 10,6 0,103 7,21 0,206 193,0 205,2 12,2 0,149 8,7 0,273 TR26-04 53,2 63,8 10,6 0,057 8,17 0,173 147,4 161,1 13,7 0,040 4,16 0,1 168,7 188,5 19,8 0,220 13,75 0,416 TR26-05 16,7 36,5 19,8 0,223 8,78 0,358 60,8 73,0 12,2 0,117 3,85 0,172 80,6 130,7 50,2 0,112 4,90 0,182 136,8 158,1 21,3 0,117 11,44 0,280 165,7 174,8 9,1 0,086 4,65 0,152 182,4 217,4 35,0 0,119 5,95 0,204 231,0 255,3 24,3 0,091 3,6 0,142 Bohrloch endet in Mineralisierung TR26-06 31,9 47,1 15,2 0,124 4,06 0,182 62,3 69,9 7,6 0,223 11,66 0,390 88,2 120,1 31,9 0,159 3,86 0,214 130,7 158,1 27,4 0,057 29,22 0,474 202,2 261,5 59,3 0,104 4,96 0,175 Bohrloch endet in Mineralisierung TR26-07 50,2 162,6 112,4 0,479 12,64 0,659 Abbaubereich von 59,3 bis 62,3 m 173,2 185,4 12,2 0,127 8,11 0,243 221,9 238,6 16,7 0,049 7,49 0,156 Bohrloch endet in Mineralisierung TR26-08 121,6 129,2 7,6 0,576 8,4 0,696 TR26-09 35,0 45,6 10,6 0,069 9,06 0,199 53,2 59,3 6,1 0,181 13,1 0,367 158,1 164,1 6,1 0,041 7,37 0,147 TR26-10 PC 112,5 118,6 6,1 0,162 9,15 0,293 TR26-11 100,3 200,6 100,3 0,173 11,46 0,337 TR26-12 100,3 149,0 48,6 0,172 18,04 0,430 TR26-13 18,2 27,4 9,1 0,056 8,27 0,174 63,8 68,8 4,6 0,132 3,33 0,180 85,1 91,2 6,1 0,039 5,00 0,110 194,5 200,6 6,1 0,062 4,275 0,123 TR26-14 0,0 10,6 10,6 0,195 13,00 0,381 39,5 147,4 107,9 0,618 24,80 0,972 176,3 225,0 48,6 0,091 8,11 0,206 234,1 243,2 9,1 0,121 10,67 0,267 Bohrloch endet in Mineralisierung TR26-15 92,7 139,8 47,1 0,214 13,26 0,456 156,6 200,6 42,6 0,096 3,42 0,157 Bohrloch endet in Mineralisierung TR26-16 57,9 147,8 89,8 0,223 10,96 0,423 164,6 179,8 15,2 0,069 5,68 0,157 195,0 198,1 3,1 0,077 5,7 0,181 Bohrloch endet in Mineralisierung TR26-17 62,5 67,1 4,6 0,613 2,13 0,651 82,3 204,2 121,9 0,294 11,3 0,499 Bohrloch endet in Mineralisierung, Abbaubereich von 111,2-114,3 m, 118,9-121,9 m Einschließlich 85,3 97,5 12,2 1,017 14,54 1,281 TR26-18 0,0 53,2 53,2 0,775 31,94 1,356 Einschließlich 25,8 44,1 18,2 1,909 79,07 3,346 79,0 100,3 21,3 0,132 4,41 0,212 111,0 164,2 53,2 0,084 6,246 0,198 TR26-19 13,7 80,6 66,9 1,050 23,21 1,472 Einschließlich 30,4 57,8 27,4 2,309 43,23 3,095 88,2 107,9 19,8 0,162 6,68 0,283 114,0 135,3 21,3 0,395 12,37 0,620 142,9 167,2 24,3 0,092 7,14 0,221 174,8 199,1 24,3 0,105 10,0 0,286 Bohrloch endet in Mineralisierung TR26-20 51,8 73,1 21,3 0,08 9,04 0,24 Mine Independence Einschließlich 51,8 56,4 4,6 0,24 23,37 0,67 und 94,5 100,6 6,1 0,03 7,98 0,18 TR26-21 18,3 36,6 18,3 0,05 19,03 0,39 Mine Independence Einschließlich 19,8 24,4 4,6 0,06 58,60 1,13 TR26-22 0,0 4,6 4,6 0,09 4,23 0,17 Mine Independence und 44,2 48,8 4,6 0,08 4,67 0,16 TR26-23 16,8 39,7 22,9 0,13 13,04 0,37 Hard Up und 59,4 64,0 4,6 0,04 3,73 0,10 und 147,8 150,8 3,0 0,12 1,70 0,15 TR26-24 12,2 19,8 7,6 0,06 15,46 0,34 Hard Up und 114,3 121,9 7,6 0,07 6,12 0,18 und 242,3 257,5 15,2 0,04 7,86 0,18 und 275,8 278,8 3,0 0,16 1,85 0,19 TR26-25 Keine Ergebnisse mit relevanten Werten TR26-26 13,7 18,3 4,6 0,16 18,2 0,49 Ostseite der Grand Central Pit und 125,0 135,6 10,6 0,34 19,36 0,70 TR26-27 Keine Ergebnisse mit relevanten Werten TR26-28 155,4 190,5 35,1 0,04 5,33 0,13 Ostseite der Grand Central Pit und 199,6 219,4 19,8 0,20 20,28 0,57 Einschließlich 208,8 219,4 10,7 0,34 33,50 0,95 und 239,3 242,3 3,0 0,05 4,10 0,13 TR26-29 131,1 160,1 29,0 0,10 8,84 0,26 Ostseite des Gebiets Little Joe Einschließlich 144,8 149,4 4,6 0,44 28,10 0,95 und 175,3 179,9 4,6 0,14 8,60 0,30 TR26-30 0,0 198,1 198,1 0,86 24,52 1,30 Abbaubereich in der Tiefe von 112,8–114,3 m, keine Probe; 1,5 m aus dem Intervall ausgeschlossen Einschließlich 6,1 161,5 155,4 1,08 30,23 1,63 Einschließlich 24,4 41,2 16,8 1,51 58,04 2,56 Einschließlich 56,4 100,6 44,2 1,50 60,51 2,60 Einschließlich 121,9 128,0 6,1 9,54 35,03 10,18 Core TC25-01 256,0 268,2 12,2 0,01 4,70 0,10 Ziel South AMT TC25-02 341,7 344,7 3,0 0,03 10,60 0,23 Ziel South AMT TC25-03 183,5 193,6 10,1 0,16 12,72 0,39 Ziel North CRD und 202,7 207,3 4,6 0,08 5,57 0,18 und 213,4 225,6 12,2 0,04 14,20 0,30 und 379,5 384,1 4,6 0,06 5,5 0,16 CRD – 0,44 Pb, 0,28 Zn und 545,6 550,2 4,6 0,64 2,65 0,69 T-8 CRD-Zielhorizont-0,21 Pb, 0,02 Zn TC25-04 303,3 309,4 6,1 0,04 3,93 0,11 Ziel South AMT und 317,0 323,1 6,1 0,03 4,53 0,12 und 336,8 368,8 32,0 0,08 9,96 0,26 0,15 Pb, 0,12 Zn Einschließlich 338,3 341,3 3,0 0,53 35,50 1,18 0,58 Pb, 0,24 Zn und 393,2 399,3 6,1 0,09 8,25 0,24 und 495,3 498,3 3,0 0,13 8,55 0,29

Tabelle 2 – Bohrlochkoordinaten 2026

Bohrloch UTM East UTM North Azimut Neigung Gesamttiefe (m) TR26-31 588834 3507841 104 -75 189,0 TR26-32 587984 3507938 38 -60 176,8 TR26-33 588943 3508162 77 -55 146,3 TR26-34 588449 3508173 103 -59 158,5 TR26-35 588518 3508185 38 -58 195,1 TR26-36 588416 3508073 106 -70 152,4 TR26-37 588820 3507885 161 -60 219,5 TR26-38 588740 3507852 102 -64 213,4 TR26-39 588897 3508144 83 -68 176,8

Die fortgesetzten, erfolgreichen Bohrungen im Bereich der Grube Contention wurden durch das von Aztec erstellte 3D-Modell der geologischen Verhältnisse und des Untertagebaus unterstützt, das zur gezielten Erschließung potenzieller Erweiterungsmöglichkeiten des Systems Contention entwickelt wurde. Das gesamte System Contention ist noch nicht vollständig definiert und bildet den Schnittpunkt weiterer mineralisierter Zonen, darunter die Antiklinale Westside.

Bohrproben werden alle 1,52 m aus RC-Fragmenten und alle 1,5 m aus Sägematerial der Kernbohrlöcher genommen. Die Proben werden von zwei zertifizierten Labors analysiert: entweder von Bureau Veritas auf Gold mit einer Probenmenge von 30 Gramm nach der Methode FA430, gefolgt von einer Multielementanalyse nach MA300, oder von Skyline Labs auf Gold mit einer Probenmenge von 30 Gramm nach der Methode FA-1, gefolgt von einer Multielementanalyse nach TE-3. Beide Labors sind unabhängig vom Unternehmen und von der qualifizierten Person. Überschreitungen, sofern vorhanden, werden nach den Methoden MA370/MEA-2 oder FA530/FA-3 analysiert. Das Unternehmen setzt bei seinen Explorationsprobenahmeprogrammen standardmäßig Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren als Teil seiner Probenahme-, Analyse- und Bewertungsverfahren ein. Die Proben und ihre Entnahme werden durch ein branchenübliches QAQC-Programm kontrolliert, das alle Bohrlöcher mit zertifizierten Leerproben, Standards und Duplikaten umfasst. Die Proben werden regelmäßig zur geochemischen Analyse in das Labor Bureau Veritas Minerals in Hermosillo, Mexiko, oder Skyline Labs in Tucson, AZ, gebracht. Die QAQC für die Bohrprogramme wurde bewertet und für gut befunden.

Das Projekt Tombstone im Überblick

Aztec Minerals hält eine 85%ige Beteiligung am Joint Venture für das Konzessionsgebiet Tombstone, das die meisten der ursprünglich patentierten Bergbauclaims in dem Hauptgebiet sowie einige kürzlich erworbene Konzessionsgebiete umfasst.

Das Hauptziel der derzeitigen Bohrungen ist die weitere Prüfung der oberflächennahen, großflächigen, potenziell auswaschbaren, mesothermalen Gold-Silber-Oxidmineralisierung neben und unter der früher aktiven Grube Contention durch Step-out-Bohrungen. Künftige Bohrungen sollen auf die weitere Untersuchung der Ergebnisse des derzeitigen Programms ausgerichtet werden. Mögliche Ziele könnten das Streichen und die Erweiterungen der oberflächennahen Oxidmineralisierung in die Tiefe enthalten und sich entlang dieser Trends tiefer in die Sulfidzone bewegen, da in der Vergangenheit bedeutende Produktion in Tiefen von 300 Metern erfolgte*².

Das Projekt Tombstone befindet sich 100 Kilometer (km) südöstlich von Tucson in Arizona und umfasst einen Großteil der historischen Silberregion Tombstone. Tombstone ist für seine hochgradigen, oxidierten Silber-Gold- und mesothermalen Erzadern (Stringer Lodes), hydrothermale Brekzien und Manto-CRD-Erzkörper bekannt, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert abgebaut wurden. Die historische Silberproduktion im Tombstone-Distrikt wurde zwischen 1878 und 1939 auf 32 Millionen Unzen und 250.000 Unzen Gold geschätzt. *2

Die Geologie des Distrikts besteht aus einer Mischung aus oberflächennahen, oxidierten Au-Ag- und Basismetall-Lagerstätten, die mit CRD und Skarn in Verbindung stehen und sich in gefalteten und geschobenen Sedimenten, Intrusivgängen und Erzgängen befinden, sowie den wenig erkundeten Sulfid-Varianten, die sich unterhalb des Grundwasserspiegels befinden.

Die Wirtsgesteine der Mineralisierung sind vorwiegend die klastischen Sedimente des untersten Teils der Formation Bisbee aus der Kreidezeit. In einer Tiefe zwischen 50 und 300 Metern (m) wird die Formation Bisbee von einer etwa zwei Kilometer mächtigen Abfolge derselben paläozoischen Karbonatformationen unterlagert, die auch die Zink-Blei-Silber-Lagerstätte Hermosa-Taylor von South32 60 km südwestlich von Tombstone beherbergen.

Aztec ist der Ansicht, dass die historischen Silberminen bei Tombstone mit einem viel größeren mesothermischen System mit CRD-Mineralisierung unterhalb der alten Minen in Zusammenhang stehen könnten. Seit 2017 hat Aztec geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, um die vielversprechendsten Gebiete für eine Au-Ag-Mineralisierung im Umfeld und unterhalb der Tagebaugrube Contention sowie für eine CRD-Zink-Blei-Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung unterhalb des gesamten Gebiets zu identifizieren. Das Management von Aztec ist der Ansicht, dass das Gebiet sehr vielversprechend für die Entdeckung von mesothermaler und CRD-Mineralisierung ist.

Zusammenfassung der wichtigsten Eckdaten des Projekts Tombstone

Konzessionsgebiet in günstiger Lage mit patentierten (46) und nicht patentierten (73) Schürfrechten (833,25 Hektar bzw. 2.058,1 Acres), das einen Großteil der historischen Silberabbauregion Tombstone umfasst, mit großartiger Infrastruktur, einer nahegelegenen Stadt, Straßenanbindung, umfassenden Dienstleistungen, Wasser und Strom.

Die historische Silberregion* 2 produzierte zwischen 1878 und 1939 32 Millionen Unzen Silber und 250.000 Unzen Gold in hochgradigen, oxidierten Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Erzgang-, CRD- und Brekzien-Lagerstätten sowie in den späten 1980er Jahren einen kleinen Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung.

Die Bohrungen von Aztec in den Jahren 2020-2026 haben verdeutlicht, dass das Ziel der Grube Contention eine bedeutsame, oberflächennahe, oxidierte Au-Ag-Mineralisierung mit großen Tonnagen aufweist, die in alle Richtungen offen ist.

Mehrere andere vielversprechende Ziele in Gestein aus der Kreide und dem Paläozoikum, die mit größeren, in Richtung NW und NNO verlaufenden Strukturen in Zusammenhang stehen, die porphyrische Intrusionen beherbergen und eine mögliche Caldera-Ringstruktur durchschneiden.

*Aztec hat diese historischen Ergebnisse nicht überprüft und verlässt sich nicht auf sie. Aztec ist im Besitz der historischen Bohrprotokolle, Karten und Berichte, verfügt jedoch nicht über Informationen zu den Qualitätssicherungs- oder Qualitätskontrollmaßnahmen, die im Zusammenhang mit diesen historischen Explorationsergebnissen durchgeführt wurden.

Quellennachweis:

1 – “Zonge International, AMT Survey, Tombstone Project, Cochise County, AZ, Data Acquisition and Processing Report, Prepared for Aztec Minerals, 18 May 2020, Zonge Job #20013”

2 – Greeley, Michael N., “A Brief History and Review of Ore Grades and Production in the Tombstone Mining District with Emphasis on the Contention Mine Area”, Juni 1984

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Allen David Heyl, B.Sc., CPG – AIPG No. 11277, VP Exploration von Aztec, einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Heyl beaufsichtigt die Explorationsprogramme auf dem Projekt Tombstone. Herr Heyl hat die Daten überprüft, einschließlich einer Überprüfung der Probenahme-, Analyse- und Testmethoden, die den hierin offengelegten Daten, Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

„Simon Dyakowski“

Simon Dyakowski, Chief Executive Officer

Aztec Minerals Corp.

Über Aztec Minerals – Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Hauptaugenmerk auf zwei vielversprechenden Entdeckungen in Nordamerika. Das Projekt Cervantes ist eine aufstrebende Porphyr-Gold-Kupfer-Entdeckung in Sonora, Mexiko. Das Projekt Tombstone ist eine aufstrebende Gold-Silber-Entdeckung mit hochgradigem Silber-Blei-Zink-Potenzial des CRD-Typs im Süden von Arizona. Aztecs Aktien werden an der TSX-Venture Exchange (Symbol AZT) und an der OTCQB (Symbol AZZTF) gehandelt.

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