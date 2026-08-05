Plusvisionen-Analyse
SAP-Aktie - Dauerhafte Aufwärtsbewegung?
Die SAP-Aktie hat jüngst kräftig zugelegt. Auftakt zu mehr?
Die SAP-Aktie hat sich aus den Kurstiefen unter 130 Euro wieder deutlich nach oben gearbeitet. Derzeit notiert das Papier bei gut 170 Euro. Bei dieser Aufwärtsbewegung wurden auch wichtige Widerstände überwunden. Nun steht die Aktie knapp vor der 200-Tage-Durchschnittslinie. Zuletzt bewegte sie sich vor ziemlich genau einem Jahr darüber. Kann der Anstieg über diese Barriere gelingen? Weiterlesen
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