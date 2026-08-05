Vizsla Silver ernennt Luis Lázaro zum „President“ für Mexiko

VANCOUVER, KANADA (5. August 2026) / IRW-Press / Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G31) („Vizsla Silver“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silve ... – freut sich, die Ernennung von Luis Lázaro zum “President” für Mexiko bei Vizsla Silver mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Als Präsident für Mexiko wird Herr Lázaro die Aktivitäten im Land leiten und die weitere Entwicklung des Flaggschiff-Silberprojekts Panuco des Unternehmens durch die Genehmigungsphase, den Bau und die potenzielle Produktion begleiten. Er berichtet an den CEO des Unternehmens und wird eng mit der Geschäftsleitung zusammenarbeiten, um leistungsstarke Teams aufzubauen, die Beziehungen zu wichtigen Stakeholdern zu stärken und operative Exzellenz sicherzustellen, während das Unternehmen auf seinen angestrebten Zeitplan für die erste Silberproduktion im zweiten Halbjahr 2027 zusteuert.

„Luis ist eine äußerst versierte Führungskraft mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Leitung komplexer Betriebsabläufe und dem Aufbau starker Unternehmen in Mexiko“, erklärte Michael Konnert, Präsident und CEO. „Während wir den Übergang von der Projektentwicklung zum Bau und schließlich zur Produktion vollziehen, verleiht seine Ernennung unserem Führungsteam zusätzliche Tiefe und stärkt unsere Kapazitäten vor Ort. Seine operative Expertise, seine strategische Denkweise und seine Fähigkeit, leistungsstarke Teams aufzubauen, machen ihn außerordentlich geeignet, unsere Aktivitäten vor Ort in dieser spannenden Wachstumsphase zu leiten.“

Herr Lázaro verfügt über 30 Jahre Führungs- und Betriebserfahrung in multinationalen börsennotierten Unternehmen, Start-ups und Privatunternehmen in Mexiko. Zuletzt war er als Vorstandsvorsitzender von Citrofrut, Mexikos größtem Zitrussaftverarbeiter, tätig, wo er eine umfassende Unternehmensumgestaltung leitete und das Portfolio des Unternehmens auf hochwertigere Spezialprodukte ausrichtete, während er gleichzeitig die operative Leistung und das langfristige Wachstum stärkte. Vor seiner Tätigkeit bei Citrofrut hatte Herr Lázaro leitende Führungspositionen in einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen inne. Er leitete die Fischereisparte der Grupo PINSA, eines der führenden mexikanischen Unternehmen im Bereich Meeresfrüchte, gründete THAES, ein Start-up-Unternehmen, das sich auf die Ethanolproduktion aus Süßsorghum konzentriert, und begann seine Karriere bei CEMEX, wo er Führungspositionen im operativen Bereich bekleidete. Herr Lázaro verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Chemieingenieurwesen vom Tecnológico de Monterrey, einen MBA vom IMD International in Lausanne, Schweiz, und hat das Stanford Executive Program absolviert. Darüber hinaus ist er als Unternehmensmentor im Rahmen des Enlace+-Programms des Tecnológico de Monterrey tätig und engagiert sich als Angel-Investor bei Angel Hub in Monterrey, um aufstrebende Unternehmer und Innovationen in Mexiko zu fördern.

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