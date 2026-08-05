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    Das Top könnte schon da sein

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    Fonds hebeln sich in den Crash – Burry warnt vor einem Absturz wie 1987

    Der S&P 500 steht auf Rekordniveau, doch Michael Burry wettet weiter gegen Nvidia, Tesla und Palantir. Hinter der Rallye sieht er einen Mechanismus, der den nächsten Ausverkauf brutal beschleunigen könnte.

    Für Sie zusammengefasst
    • Burry warnt trotz Rekordhoch vor einem Börsencrash
    • Sinkende Volatilität kann den Kursrutsch verstärken
    • Burry hält Shorts gegen Nvidia, Tesla und Palantir
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Das Top könnte schon da sein - Fonds hebeln sich in den Crash – Burry warnt vor einem Absturz wie 1987
    Foto: DALL*E

    Michael Burry warnt trotz des neuen Rekordhochs beim S&P 500 vor einem Börsencrash im Stil von 1987 und hält an seinen Wetten gegen Nvidia, Palantir, Tesla und weitere Börsenlieblinge fest. "Ich glaube weiterhin, dass wir uns möglicherweise nahe einem bedeutenden Top befinden und dass ein Rückgang im Stil von 1987 möglich ist; neue Höchststände des S&P 500 dürften jedoch neues Geld in den Markt bringen", schrieb der durch "The Big Short" bekannte Investor in einem Substack-Beitrag.

    Die Warnung kommt mitten in einer heftigen Rallye. Der S&P 500 legte am Dienstag 1,9 Prozent zu und schloss erstmals seit Juni auf einem Rekordhoch. Der Nasdaq sprang um 2,7 Prozent nach oben und gewann innerhalb von zwei Handelstagen fast 5 Prozent. Getrieben wurde der Anstieg von starken Unternehmensgewinnen, sinkenden Ölpreisen und Hoffnungen auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus.

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    Genau darin sieht Burry jedoch eine zusätzliche Gefahr. Steigen die Kurse bei gleichzeitig sinkender Volatilität, erhöhen bestimmte systematische Fonds automatisch ihre Aktienquote und ihren Hebel. Auch Momentum-Strategien springen auf die Rallye auf und treiben sie zunächst weiter. Dreht der Markt, können diese Positionen jedoch gleichzeitig abgebaut werden und den Kursrutsch zusätzlich verschärfen. "Man sollte nicht vergessen: Wenn der Markt bei fallender Volatilität steigt, zwingt das Vol-Targeting-Fonds dazu, ihre Hebelung zu erhöhen, und bringt auch Hebel aus anderen Momentum-Strategien ins Spiel", schrieb Burry.

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    Als Warnsignal verweist der Investor zudem auf die Seltenheit der jüngsten Bewegung. Nur dreimal zuvor sei der S&P 500 innerhalb von vier Handelstagen um 5 Prozent auf ein neues Hoch gestiegen. Zwei dieser Fälle lagen in den Jahren 1999 und 2000 nahe dem Höhepunkt der Dotcom-Blase.

    Burry hält weiterhin Short-Positionen im Halbleiter-ETF SOXX sowie gegen Micron, Nvidia, Applied Materials, Palantir, Tesla und Caterpillar. Bis auf die Wette gegen Nvidia seien die Positionen bislang profitabel. Sollten sich die Kurse jedoch klar gegen ihn entwickeln, will er Verluste begrenzen. Privatanleger warnt er ausdrücklich vor einer Nachahmung: "Noch einmal: Shorten ist nicht für jeden geeignet", schrieb Burry. "Ich muss shorten. Die meisten sollten es nicht."

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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