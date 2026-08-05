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    Buy or Goodbye?

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    Bayer, McDonald's, Infineon und Siemens – Die Analystenstimmen des Tages

    Bayer, McDonald's, Infineon und Siemens: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Bayer-Kursziel nach starken Zahlen an
    • RBC senkt McDonald's-Ziel auf 295 Dollar
    • Infineon bleibt auf Hold, Siemens auf Buy
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Buy or Goodbye? - Bayer, McDonald's, Infineon und Siemens – Die Analystenstimmen des Tages
    Foto: Christoph Schmidt/dpa

    UBS hebt das Kursziel für Bayer an

    Bayer

    +3,42 %
    +7,79 %
    -8,05 %
    +30,75 %
    +76,99 %
    -5,68 %
    -2,40 %
    -47,29 %
    +250,04 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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    Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Leverkusener hätten im zweiten Jahresviertel stark abgeschnitten, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das operative Ergebnis des Agrarchemie- und Pharmakonzerns im Kerngeschäft die Konsensschätzung um zehn Prozent übertroffen. 

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    RBC senkt das Kursziel für McDonald's

    McDonald's

    +1,50 %
    -2,34 %
    -4,61 %
    -4,46 %
    -11,41 %
    -11,01 %
    +17,83 %
    +120,28 %
    +3.589,88 %
    ISIN:US5801351017WKN:856958
    McDonald's direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal von 305 auf 295 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Umsatz und die Ergebnisse der Fastfood-Kette entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv sei, dass die Markteinführung neuer Getränke voraussichtlich früher geschieht als ursprünglich geplant.

     

     

    Warburg Research stuft Infineon auf "Hold"

    Infineon Technologies

    -5,54 %
    +14,22 %
    -16,38 %
    +14,69 %
    +89,97 %
    +90,00 %
    +88,05 %
    +353,38 %
    -13,38 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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    Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Halbleiterherstellers hätten einen durchwachsenen Eindruck hinterlassen, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Umsätze seien besser als erwartet, die Profitabilität schlechter als erwartet ausgefallen.

    UBS stuft Siemens auf "Buy"

    Siemens

    -0,55 %
    +7,65 %
    +3,65 %
    +17,18 %
    +33,60 %
    +96,90 %
    +109,71 %
    +220,20 %
    +263,45 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610
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    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Ein erhöhtes Ziel von Rockwell Automation für das organische Umsatzwachstum reihe sich ein in gute Perspektiven des Digitalgeschäfts von Siemens, schrieb Andre Kukhnin am Dienstag. Hinzu komme, dass Siemens von einem günstigeren Basiseffekt profitieren dürfte im Vergleich mit dem US-Unternehmen.

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

     

     

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