Börsen Update
Börsen Update Europa - 05.08. - TecDAX schwach -0,61 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 26.255,44 PKT und verliert bisher -0,30 %.
Top-Werte: Fresenius +4,75 %, Bayer +3,90 %, Beiersdorf +2,95 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -6,18 %, Continental -4,09 %, DHL Group -2,51 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:43) bei 32.588,14 PKT und fällt um -0,47 %.
Top-Werte: Wacker Chemie +5,26 %, Elmos Semiconductor +3,01 %, HENSOLDT +2,33 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -3,21 %, PUMA -3,16 %, Nordex -2,89 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.980,16 PKT und fällt um -0,61 %.
Top-Werte: Elmos Semiconductor +3,01 %, HENSOLDT +2,33 %, SAP +1,96 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -6,18 %, SMA Solar Technology -3,11 %, Nordex -2,89 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.493,60 PKT und fällt um -0,24 %.
Top-Werte: Bayer +3,90 %, Rheinmetall +2,01 %, SAP +1,96 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -6,18 %, Nordea Bank Abp -2,57 %, DHL Group -2,51 %
Der ATX steht bei 6.653,31 PKT und verliert bisher -0,09 %.
Top-Werte: Erste Group Bank +1,66 %, OMV +0,83 %, DO & CO +0,60 %
Flop-Werte: Lenzing -4,05 %, Andritz -2,28 %, voestalpine -2,01 %
Der SMI bewegt sich bei 14.498,55 PKT und fällt um -0,11 %.
Top-Werte: Sika +1,94 %, Partners Group Holding +0,92 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +0,88 %
Flop-Werte: UBS Group -2,42 %, CIE Financiere Richemont -2,21 %, Swiss Life Holding -1,43 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.671,93 PKT und fällt um -0,25 %.
Top-Werte: Thales +1,80 %, Euronext +1,78 %, Capgemini +1,76 %
Flop-Werte: ORANGE -1,99 %, Renault -1,97 %, Hermes International -1,95 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.328,54 PKT und verliert bisher -0,28 %.
Top-Werte: Sandvik +1,85 %, Essity Registered (B) +1,40 %, AstraZeneca +1,00 %
Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,57 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,82 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,76 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 6.590,00 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,43 %, Coca-Cola HBC +3,37 %, Public Power +2,54 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -2,21 %, Piraeus Port Authority -1,75 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,70 %
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