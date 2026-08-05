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    Besonders beachtet!

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    Shopify Aktie steigt zweistellig um +24,63 % - 05.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Shopify Aktie bisher um +24,63 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Shopify Aktie.

    Besonders beachtet! - Shopify Aktie steigt zweistellig um +24,63 % - 05.08.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

    Shopify Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Shopify. Mit einer Performance von +24,63 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,99 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Shopify Aktie. Nach einem Plus von +4,99 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 134,43. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Shopify investiert war, konnte einen Gewinn von +24,53 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +21,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,29 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Shopify um -23,95 % verloren.

    Während Shopify heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,15 %.

    Shopify Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,51 %
    1 Monat +31,29 %
    3 Monate +24,53 %
    1 Jahr -0,64 %
    Stand: 05.08.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Shopify Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 166,56 Mrd.EUR € wert.

    30%+ Growth Across GMV, Revenue, Gross Profit, and Free Cash Flow


    Internet, Everywhere, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Shopify (NASDAQ, TSX: SHOP) announced today financial results for the quarter ended June 30, 2026. Shopify achieved 34% revenue growth (33% in constant currency) and 18% free cash flow …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,61 %. Salesforce notiert im Plus, mit +1,12 %.

    Shopify Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Shopify

    +21,40 %
    +23,78 %
    +34,80 %
    +27,10 %
    -0,28 %
    +105,55 %
    -18,08 %
    +3.119,88 %
    +4.928,48 %
    ISIN:CA82509L1076WKN:A14TJP
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