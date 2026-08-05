🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group

    Besonders beachtet!

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    DHL Group Aktie unter Verkaufsdruck - 05.08.2026

    Am 05.08.2026 ist die DHL Group Aktie, bisher, um -2,77 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DHL Group Aktie.

    Besonders beachtet! - DHL Group Aktie unter Verkaufsdruck - 05.08.2026
    Foto: EKH-Pictures - stock.adobe.com

    Die DHL Group ist ein globaler Logistik- und Postkonzern (Brief, Paket, Express, Fracht, Supply-Chain-Lösungen, E-Commerce-Logistik). Sie zählt zu den Weltmarktführern in Express- und Kontraktlogistik. Wichtige Konkurrenten: UPS, FedEx, DPD, GLS, Kühne+Nagel. Stärken/USPs: dichtes globales Netzwerk, starke Marke, integrierte End-to-End-Lösungen, hohe Präsenz im E-Commerce.

    DHL Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.08.2026

    Die DHL Group Aktie ist bisher um -2,77 % auf 56,16 gefallen. Das sind -1,60  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,59 %, geht es heute bei der DHL Group Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DHL (Deutsche Post)!
    Long
    54,84€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    61,82€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die DHL Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +24,79 % zu Buche.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Allein seit letzter Woche ist die DHL Group Aktie damit um -2,24 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DHL Group +25,38 % gewonnen.

    DHL Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,24 %
    1 Monat +4,92 %
    3 Monate +24,79 %
    1 Jahr +47,02 %
    Stand: 05.08.2026, 14:02 Uhr

    Informationen zur DHL Group Aktie

    Es gibt 1 Mrd. DHL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,66 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 05.08. - TecDAX schwach -0,61 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    DHL Group mit Ergebnissprung: Der Markt bleibt skeptisch


    Deutsche Bank Research belässt DHL Group auf 'Buy' - Ziel 60 Euro


    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Größere Überraschungen habe es keine gegeben, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Fedex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,48 %. Kuehne + Nagel International notiert im Minus, mit -1,06 %.

    DHL Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DHL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DHL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DHL Group

    -3,36 %
    -2,38 %
    +4,92 %
    +24,79 %
    +47,02 %
    +33,04 %
    +0,02 %
    +112,48 %
    +160,84 %
    ISIN:DE0005552004WKN:555200
    DHL Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! DHL Group Aktie unter Verkaufsdruck - 05.08.2026 Am 05.08.2026 ist die DHL Group Aktie, bisher, um -2,77 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DHL Group Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     