DHL Group Aktie unter Verkaufsdruck - 05.08.2026

Die DHL Group Aktie ist bisher um -2,77 % auf 56,16€ gefallen. Das sind -1,60 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,59 %, geht es heute bei der DHL Group Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Die DHL Group ist ein globaler Logistik- und Postkonzern (Brief, Paket, Express, Fracht, Supply-Chain-Lösungen, E-Commerce-Logistik). Sie zählt zu den Weltmarktführern in Express- und Kontraktlogistik. Wichtige Konkurrenten: UPS, FedEx, DPD, GLS, Kühne+Nagel. Stärken/USPs: dichtes globales Netzwerk, starke Marke, integrierte End-to-End-Lösungen, hohe Präsenz im E-Commerce.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die DHL Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +24,79 % zu Buche.

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Allein seit letzter Woche ist die DHL Group Aktie damit um -2,24 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DHL Group +25,38 % gewonnen.

DHL Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,24 % 1 Monat +4,92 % 3 Monate +24,79 % 1 Jahr +47,02 %

Informationen zur DHL Group Aktie

Stand: 05.08.2026, 14:02 Uhr

Es gibt 1 Mrd. DHL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,66 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Größere Überraschungen habe es keine gegeben, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fedex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,48 %. Kuehne + Nagel International notiert im Minus, mit -1,06 %.

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Ob die DHL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DHL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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