ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Bayer auf 62 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Bayer-Kursziel auf 62 Euro an und bleibt bei Buy
- Bayer übertrifft den Konsens im Kerngeschäft deutlich
- Zur Glyphosat-Causa gab es keine neuen Erkenntnisse
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Leverkusener hätten im zweiten Jahresviertel stark abgeschnitten, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das operative Ergebnis des Agrarchemie- und Pharmakonzerns im Kerngeschäft die Konsensschätzung um zehn Prozent übertroffen. Zur Glyphosat-Causa habe es in der Telefonkonferenz erwartungsgemäß nichts wirklich Neues gegeben./rob/bek/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,47 % und einem Kurs von 50,46 auf Tradegate (05. August 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +7,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 49,06 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -7,65 %/+26,48 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 62 Euro
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Mehrere Häuser passen aktuell ihre Kursziele nach oben an.
Ja, die MDL liegt noch bei Chharbria, aber nur noch ca 60 Fälle von den über 60.000 offen Klagen, also verschwindend wenige.