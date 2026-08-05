UBS hebt Ziel für Bayer auf 62 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,47 % und einem Kurs von 50,46 auf Tradegate (05. August 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +7,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,05 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 49,06 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -7,65 %/+26,48 % bedeutet.