MERKUR PRIVATBANK: Robust durch ein anspruchsvolles erstes Halbjahr 2026
Im ersten Halbjahr 2026 stand die MERKUR PRIVATBANK im Spannungsfeld aus sinkenden Ergebnissen, steigenden Risiken und zugleich wachsenden Kundengeldern.
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- Das Teilbetriebsergebnis sank im ersten Halbjahr 2026 auf 30,6 Mio. EUR nach 38,5 Mio. EUR im Vorjahr.
- Der Zinsüberschuss ging aufgrund des veränderten Zinsumfelds und reduzierter Kreditvolumina auf 52,6 Mio. EUR zurück; der Provisionsüberschuss stieg dagegen um 6 % auf 18,3 Mio. EUR.
- Die Risikovorsorge wurde wegen der Neubewertung einzelner Immobilienfinanzierungen auf 20,4 Mio. EUR erhöht, nach 13,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
- Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit fiel auf 9,4 Mio. EUR; der Periodengewinn nach Steuern sank auf 4,5 Mio. EUR gegenüber 5,5 Mio. EUR im Vorjahr.
- Die Assets under Management wuchsen seit Jahresende 2025 um 10 % von 5,0 Mrd. EUR auf knapp 5,5 Mrd. EUR; die Nettozuflüsse ohne institutionelle Kunden erreichten 341,9 Mio. EUR.
- MERKUR PRIVATBANK setzt angesichts anhaltender konjunktureller und geopolitischer Unsicherheiten auf eine vorsichtige Kreditstrategie und will auch in der zweiten Jahreshälfte umsichtig agieren.
Der Kurs von MERKUR PRIVATBANK lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,23 % im
Minus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,500EUR das entspricht einem Plus von +5,02 % seit der Veröffentlichung.
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