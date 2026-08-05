PUMA Aktie unter Verkaufsdruck - 05.08.2026

Mit einer Performance von -3,36 % musste die PUMA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der PUMA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,25 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,36 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PUMA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,01 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die PUMA Aktie damit um -4,95 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,16 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von PUMA einen Anstieg von +23,44 %.

PUMA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,95 % 1 Monat +2,16 % 3 Monate +13,01 % 1 Jahr +51,69 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.08.2026, 14:12 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um PUMAs schwache Kurs- und Geschäftsentwicklung: Der Umsatz sank im Q2, besonders in Amerika und im Großhandel, während bereinigtes EBIT und Prognose enttäuschen. Positiv bewertet werden höhere Bruttomarge, Lagerabbau, starker Cashflow und die mögliche Unterstützung durch ANTA. Die Aktie gilt als Turnaround-Wette: günstig auf Umsatzbasis, aber ohne KGV und mit hohem Risiko. Charttechnisch werden weitere Rückgänge bis etwa 23 Euro sowie hohe Volatilität erwartet; Analysten sehen Kursziele bis 40 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,92 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +0,34 %. VF notiert im Plus, mit +0,19 %. adidas legt um +0,62 % zu

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Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.