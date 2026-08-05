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    Besonders beachtet!

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    PUMA Aktie unter Verkaufsdruck - 05.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die PUMA Aktie bisher Verluste von -3,36 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Besonders beachtet! - PUMA Aktie unter Verkaufsdruck - 05.08.2026
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

    PUMA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.08.2026

    Mit einer Performance von -3,36 % musste die PUMA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der PUMA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,25 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,36 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PUMA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,01 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche ist die PUMA Aktie damit um -4,95 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,16 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von PUMA einen Anstieg von +23,44 %.

    PUMA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,95 %
    1 Monat +2,16 %
    3 Monate +13,01 %
    1 Jahr +51,69 %
    Stand: 05.08.2026, 14:12 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um PUMAs schwache Kurs- und Geschäftsentwicklung: Der Umsatz sank im Q2, besonders in Amerika und im Großhandel, während bereinigtes EBIT und Prognose enttäuschen. Positiv bewertet werden höhere Bruttomarge, Lagerabbau, starker Cashflow und die mögliche Unterstützung durch ANTA. Die Aktie gilt als Turnaround-Wette: günstig auf Umsatzbasis, aber ohne KGV und mit hohem Risiko. Charttechnisch werden weitere Rückgänge bis etwa 23 Euro sowie hohe Volatilität erwartet; Analysten sehen Kursziele bis 40 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

    Zur PUMA Diskussion

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,92 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 05.08. - TecDAX schwach -0,61 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +0,34 %. VF notiert im Plus, mit +0,19 %. adidas legt um +0,62 % zu

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    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PUMA

    -3,10 %
    -4,95 %
    +2,16 %
    +13,01 %
    +51,69 %
    -56,55 %
    -74,76 %
    +23,06 %
    +1.769,01 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960
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