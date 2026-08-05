🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Besonders beachtet!

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eli Lilly Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 05.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Eli Lilly Aktie bisher um +5,06 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Eli Lilly Aktie.

    Besonders beachtet! - Eli Lilly Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 05.08.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Eli Lilly ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf Diabetes, Adipositas, Onkologie, Immunologie und Neurologie. Kernprodukte sind u.a. Mounjaro/Zepbound, Trulicity, Verzenio. Starke Marktstellung im Adipositas- und Diabetessegment. Wichtige Konkurrenten: Novo Nordisk, Pfizer, Merck, Sanofi. USP: starke Pipeline, führende GLP‑1-Therapien, hohe F&E-Intensität und Skalenvorteile.

    Eli Lilly aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 05.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Eli Lilly. Mit einer Performance von +5,06 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Eli Lilly Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,56 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.017,60, mit einem Plus von +5,06 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eli Lilly!
    Long
    1.085,06€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 12,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.256,80€
    Basispreis
    0,84
    Ask
    × 12,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +18,68 % bei Eli Lilly.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eli Lilly Aktie damit um -8,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,16 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Eli Lilly +6,55 % gewonnen.

    Eli Lilly Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,57 %
    1 Monat -8,16 %
    3 Monate +18,68 %
    1 Jahr +47,59 %
    Stand: 05.08.2026, 14:12 Uhr

    Informationen zur Eli Lilly Aktie

    Es gibt 892 Mio. Eli Lilly Aktien. Damit ist das Unternehmen 907,44 Mrd. € wert.

    Gewichtssenker florieren: US-Pharmakonzern Lilly hebt erneut Umsatzziel


    Der US-Pharmakonzern Lilly hebt nach einem starken zweiten Quartal seine Prognose weiter an. So soll der Erlös im laufenden Jahr nun auf 85 bis 87 Milliarden US-Dollar (73,8 bis 75,5 Mrd Euro) steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. …

    US-Pharmakonzern Lily hebt erneut Umsatzziel


    Der US-Pharmakonzern Lilly hebt nach einem starken zweiten Quartal seine Prognose weiter an. So soll der Erlös im laufenden Jahr nun auf 85 bis 87 Milliarden US-Dollar (73,8 bis 75,5 Mrd Euro) steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. …

    Heute zählt mehr als nur der Gewinn


    Eli Lilly veröffentlicht heute vor US-Börsenbeginn die Zahlen für das zweite Quartal. Nach der starken Kursentwicklung der vergangenen Monate sind die Erwartungen hoch. Anleger werden deshalb nicht nur auf Umsatz und Gewinn schauen, sondern auf die Entwicklung der Abnehmmedikamente, den Ausblick und mögliche Aussagen zur Produktionskapazität. Erwartungen sind hoch Eli Lilly gehört seit Jahren zu […] The post Eli Lilly-Aktie: Heute zählt mehr als nur der Gewinn first appeared on sharedeals.de.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,14 %. AstraZeneca notiert im Plus, mit +5,33 %.

    Eli Lilly Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Eli Lilly Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eli Lilly Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eli Lilly

    +4,44 %
    -8,57 %
    -8,16 %
    +18,68 %
    +47,59 %
    +139,45 %
    +340,39 %
    +1.222,41 %
    +6.523,02 %
    ISIN:US5324571083WKN:858560
    Eli Lilly direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Eli Lilly Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 05.08.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Eli Lilly Aktie bisher um +5,06 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Eli Lilly Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     