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Eli Lilly Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 05.08.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Eli Lilly Aktie bisher um +5,06 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Eli Lilly Aktie.
Eli Lilly ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf Diabetes, Adipositas, Onkologie, Immunologie und Neurologie. Kernprodukte sind u.a. Mounjaro/Zepbound, Trulicity, Verzenio. Starke Marktstellung im Adipositas- und Diabetessegment. Wichtige Konkurrenten: Novo Nordisk, Pfizer, Merck, Sanofi. USP: starke Pipeline, führende GLP‑1-Therapien, hohe F&E-Intensität und Skalenvorteile.
Eli Lilly aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 05.08.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Eli Lilly. Mit einer Performance von +5,06 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Eli Lilly Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,56 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.017,60€, mit einem Plus von +5,06 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +18,68 % bei Eli Lilly.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eli Lilly Aktie damit um -8,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,16 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Eli Lilly +6,55 % gewonnen.
Eli Lilly Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,57 %
|1 Monat
|-8,16 %
|3 Monate
|+18,68 %
|1 Jahr
|+47,59 %
Informationen zur Eli Lilly Aktie
Es gibt 892 Mio. Eli Lilly Aktien. Damit ist das Unternehmen 907,44 Mrd. € wert.
Gewichtssenker florieren: US-Pharmakonzern Lilly hebt erneut Umsatzziel
Der US-Pharmakonzern Lilly hebt nach einem starken zweiten Quartal seine Prognose weiter an. So soll der Erlös im laufenden Jahr nun auf 85 bis 87 Milliarden US-Dollar (73,8 bis 75,5 Mrd Euro) steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. …
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Heute zählt mehr als nur der Gewinn
Eli Lilly veröffentlicht heute vor US-Börsenbeginn die Zahlen für das zweite Quartal. Nach der starken Kursentwicklung der vergangenen Monate sind die Erwartungen hoch. Anleger werden deshalb nicht nur auf Umsatz und Gewinn schauen, sondern auf die Entwicklung der Abnehmmedikamente, den Ausblick und mögliche Aussagen zur Produktionskapazität. Erwartungen sind hoch Eli Lilly gehört seit Jahren zu […] The post Eli Lilly-Aktie: Heute zählt mehr als nur der Gewinn first appeared on sharedeals.de.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,14 %. AstraZeneca notiert im Plus, mit +5,33 %.
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Ob die Eli Lilly Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eli Lilly Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.