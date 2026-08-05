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    Uber Technologies Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,44 % - 05.08.2026

    Am 05.08.2026 ist die Uber Technologies Aktie, bisher, um -4,44 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Uber Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Uber Technologies Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,44 % - 05.08.2026
    Foto: Laura Dale - dpa

    Uber Technologies ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Mobilität, bekannt für seine Fahrdienstvermittlungen und Essenslieferungen. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Lyft und DiDi. Uber's umfassende Plattform und globale Reichweite sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Uber Technologies aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 05.08.2026

    Mit einer Performance von -4,44 % musste die Uber Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,37 %, geht es heute bei der Uber Technologies Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Uber Technologies insgesamt ein Minus von -0,47 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Uber Technologies Aktie damit um -3,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,54 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Uber Technologies einen Rückgang von -9,55 %.

    Uber Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,99 %
    1 Monat -3,54 %
    3 Monate -0,47 %
    1 Jahr -18,37 %
    Stand: 05.08.2026, 14:13 Uhr

    Informationen zur Uber Technologies Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Uber Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,81 Mrd. € wert.

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    Ob die Uber Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Uber Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Uber Technologies

    -2,47 %
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    -3,54 %
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    +52,99 %
    +86,39 %
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    ISIN:US90353T1007WKN:A2PHHG
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