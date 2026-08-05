DaVita Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 05.08.2026

Mit einer Performance von -6,68 % musste die DaVita Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der DaVita Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,71 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 184,40€, mit einem Minus von -6,68 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

DaVita ist ein führender US-Anbieter von Dialyse- und Nierengesundheitsdiensten, betreibt weltweit Dialysezentren und kooperiert mit Krankenhäusern und Ärzten. Hauptleistung: chronische Hämodialyse, Zusatzservices im Nieren- und Versorgungsmanagement. Wichtige Konkurrenten: Fresenius Medical Care, U.S. Renal Care. Stärken: starke Präsenz in den USA, Skaleneffekte, datengetriebene Versorgungsprogramme.

Obwohl die DaVita Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +40,68 %.

Allein seit letzter Woche ist die DaVita Aktie damit um -12,02 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,75 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +91,47 % gewonnen.

DaVita Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,02 % 1 Monat -10,75 % 3 Monate +40,68 % 1 Jahr +53,59 %

Informationen zur DaVita Aktie

Stand: 05.08.2026, 14:13 Uhr

Es gibt 64 Mio. DaVita Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,84 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Baxter International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,20 %. Fresenius Medical Care notiert im Plus, mit +0,48 %.

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Ob die DaVita Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DaVita Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.