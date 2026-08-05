Walt Disney Aktie heute im Plus (87,81€) - 05.08.2026

Die Walt Disney Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,14 % auf 87,81€. Damit gewinnt die Aktie +2,67 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Walt Disney Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,15 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 87,81€, mit einem Plus von +3,14 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Walt Disney ist ein globaler Unterhaltungs- und Medienkonzern mit Fokus auf Content, Experiences und Streaming. Hauptprodukte: Filme/Serien (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars), TV-Sender, Disney+, Freizeitparks, Merchandising. Starke Markenmacht und IP-Portfolio, weltweit führend bei Familienunterhaltung. Wichtige Konkurrenten: Netflix, Warner Bros. Discovery, Comcast/NBCU, Paramount. USP: ikonische Marken, vertikale Verwertungskette, Themenparks als Erlebnisanker.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Walt Disney in den letzten drei Monaten Verluste von -1,79 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Walt Disney Aktie damit um +3,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Walt Disney -11,64 % verloren.

Walt Disney Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,25 % 1 Monat +1,71 % 3 Monate -1,79 % 1 Jahr -17,23 %

Informationen zur Walt Disney Aktie

Stand: 05.08.2026, 14:14 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Walt Disney Aktien. Damit ist das Unternehmen 152,38 Mrd. € wert.

Der US-Entertainmentkonzern Walt Disney hat im abgelaufenen Quartal von einem guten Geschäft seiner Freizeitsparte sowie vom Videostreaming profitiert. Der Umsatz zog in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 25,2 …

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,14 %. Netflix notiert im Plus, mit +1,46 %. Comcast (A) notiert im Minus, mit -0,05 %.

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Ob die Walt Disney Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walt Disney Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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