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    Cenit: Überproportionaler EBITDA-Anstieg

    Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) den Umsatz leicht auf 104,66 Mio. Euro (HJ 2025: 103,71 Mio. Euro) gesteigert und will im Gesamtjahr unverändert 210 Mio. Euro erreichen. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.
    Nach Analystenaussage habe das Unternehmen vom Anstieg der margenstarken Umsätze und von Kosteneinsparungen profitiert. Insbesondere die im Rahmen des Restrukturierungsprogramms „Project Performance“ erfolgte Reduzierung der Belegschaft sei für den spürbaren Rückgang des Personalaufwands verantwortlich. Daher habe sich das EBITDA trotz des nur leichten Umsatzwachstums signifikant auf 8,52 Mio. Euro (HJ 2025: 1,20 Mio. Euro) verbessert. Darüber hinaus plane die Gesellschaft eine Kapitalmaßnahme und habe am 7. Juli 2026 eine Kapitalerhöhung angekündigt. Mittlerweile sei das Bezugsangebot gestartet. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werde Cenit 1,67 Mio. neue Aktien anbieten, was 20 Prozent des aktuellen Aktienbestands entspreche. Dementsprechend liege das Bezugsverhältnis bei 5:1 und der Bezugspreis je Aktie bei 6,50 Euro. Der Bruttoemissionserlös solle sich dann auf 10,88 Mio. Euro belaufen. Von der Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE liege zudem eine Verpflichtungserklärung vor, ihre Bezugsrechte vollständig auszuüben und nicht von anderen Aktionären bezogene Aktien zu erwerben. Faktisch sei die Kapitalerhöhung laut GBC damit gesichert. Im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells habe GBC das Kursziel reduziert, was jedoch nahezu ausschließlich auf den Verwässerungseffekt im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung zurückzuführen sei. In der Folge senken die Analysten demnach das Kursziel auf 14,15 Euro (zuvor: 16,00 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.08.2026, 14:05 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 05.08.2026 um 08:03 Uhr fertiggestellt und erstmals am 05.08.2026 um 09:30 Uhr veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=66d88ea3460de5851dab3063cef3c926
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Cenit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 6,88EUR auf Tradegate (05. August 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Cosmin Filker
    Kursziel: 14,15 EUR




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