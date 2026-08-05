SPD in Rentendebatte für 'Schwerarbeits'-Regelung

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD pocht in der Rentendebatte auf eine Härtefallregelung für Menschen, die unter besonders schwerer Belastung gearbeitet haben. Dabei könne man sich an der österreichischen Schwerarbeitspension orientieren, schlug der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Dirk Wiese vor.

Diese Regelung ermöglicht in Österreich eine vorzeitige Pensionierung für Personen, die unter schwerer körperlicher oder psychischer Belastung gearbeitet haben. Dazu gehören etwa nächtliche Schichtdienste, Arbeit bei Hitze oder Kälte, Tätigkeiten mit Chemikalien oder schwere körperliche Arbeit.