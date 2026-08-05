Jefferies belässt Siemens Energy nach Zahlen auf 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 151,3 auf Tradegate (05. August 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +14,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 121,93 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von +31,80 %/+54,87 % bedeutet.