BERENBERG stuft PFIZER INC auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Pfizer nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Mit disziplinierter Umsetzung von Managementzielen und gezielten Investitionen in die Pipeline soll der Umsatz 2028 bis 2033 laut dem Pharmakonzern im hohen einstelligen Bereich wachsen. Dabei solle die Dividende zumindest auf aktuellem Niveau gehalten werden, resümierte Analystin Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Managementpläne. Sie und auch der Konsens erwarteten jedoch weitgehend stagnierende Umsätze in diesem Zeitraum. Starke Markteinführungen und höhere Erfolgswahrscheinlichkeiten für die Pipeline seien erforderlich, um den langfristigen Ausblick zu stützen./ck/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 10:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 22,08EUR auf Tradegate (05. August 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kerry Holford

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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