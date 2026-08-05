Aktien New York Ausblick
Dow vor nächstem Rekord - AMD und SpaceX unter Druck
- Dow und S&P 500 steuern auf neue Rekorde zu
- Nasdaq bleibt trotz Tech-Rally unter Bestmarke
- Quartalszahlen sorgen für Gewinner und Verlierer
NEW YORK (dpa-AFX) - Die am Vortag begonnene Rekordjagd der US-Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 könnte am Mittwoch gleich in die nächste Runde gehen. An der Nasdaq-Börse sieht es aber so aus, als ob der technologielastige Leitindex zu seiner Bestmarke weiter auf Abstand bleibt. Auf seinem Weg zurück zu dieser bahnt sich am Mittwoch nur ein relativ kleiner Schritt nach oben an.
Die Saison der Quartalsbilanzen in den USA ist in vollem Gang und hinterlässt weiter ihre Spuren bei den Kursen. Bange Blicke bleiben außerdem nach Nahost gerichtet, nachdem die Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg den Ölpreis zuletzt deutlich unter Druck gesetzt hat. Im Iran-Krieg stehen die USA, der Iran und der Oman dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Straße von Hormus.
Der Broker IG berechnete den Dow eine Stunde vor dem Auftakt ein halbes Prozent höher bei 54.345 Punkten. Der Rekord am Vortag lag bei 54.272 Zählern. Im marktbreiten S&P 500 gilt es, die 7.758 Zähler zu brechen. In beiden Fällen sieht es vorbörslich danach aus.
Der von Tech-Aktien dominierte Nasdaq 100 wurde von IG zuletzt 0,2 Prozent höher auf 29.799 Punkte taxiert. Hatten Investoren am Vortag gerade bei Tech-Werten beherzt zugegriffen, werden sie nun vereinzelt wieder vorsichtiger. Aktien von AMD büßten vorbörslich mehr als acht Prozent ein, weil der Chip-Hersteller hochgesteckte Erwartungen nicht erfüllen konnte. Analysten hatten sich noch optimistischere Aussagen mit Blick auf die KI-Aussichten erhofft.
Etwas auf die Stimmung könnten an der Nasdaq auch erwartete Kursverluste bei den SpaceX -Aktien drücken. Am Mittwoch ist der letzte Handelstag, bevor nach dem Börsengang die Haltefrist bestimmter Investorengruppen ausläuft. Ab Donnerstag könnten also viele Aktien des Weltraumkonzerns den Markt fluten. Der Kurs sackte vorbörslich um zehn Prozent ab, obwohl Quartalszahlen die Erwartungen übertrafen. Es half auch nicht, dass Elon Musk einen Jahresumsatz von einer Billion US-Dollar in Aussicht stellte.
Unter den weiteren Unternehmen mit Zahlenvorlagen gab es Gewinner und Verlierer. Positiv reagierten die Anleger vorbörslich auf die Buchungslage bei dem Online-Reiseportal Booking Holdings und dem Unterhaltungskonzern Walt Disney , der mit dem bereinigten Ergebnis je Aktie die Erwartungen von Analysten schlug.
Aus dem Pharmabereich hob sich Eli Lilly mit einem vorbörslichen Anstieg um fünf Prozent positiv ab vom europäischen Konkurrenten Novo Nordisk , bei dem Anleger enttäuscht auf eine erhöhte Prognose reagierten. Bei den Amerikanern war das Feedback auf ein erneut angehobenes Umsatzziel wegen Gewichtssenkern deutlich besser.
Im Tech-Sektor schnellte der Kurs des Rechenzentren-Ausrüsters Arista Networks vorbörslich um elf Prozent nach oben, nachdem eine überraschend hohe Umsatzprognose abgegeben wurde. In der Breite jedoch wirkte sich dies nach einer steilen Vortagsrally nicht mehr groß stützend auf die KI-Fantasie im Tech-Sektor aus.
Enttäuscht zeigten sich Anleger vom Ausblick des Dialyse-Anbieters Davita , wie ein vorbörslicher Abschlag von fast sechs Prozent zeigt. Dieser wagte trotz eines starken zweiten Quartals keine höheren Prognosen für das Gesamtjahr. Noch deutlicher um mehr als neun Prozent ging es bei der Online-Fotoplattform Pinterest bergab wegen eines enttäuschenden Ausblicks.
Auch bei Uber zeichnet sich mit einem Abschlag von 3,5 Prozent kein guter Handelstag ab. Die Prognose für das Buchungsvolumen des Fahrdienstvermittlers entsprach gerade so den Analystenschätzungen. Uber verwies aber auf harten Wettbewerb auf dem wichtigen Markt in Brasilien. Am Markt verstärkte dies die Sorgen der Investoren, wie sich das Unternehmen im Zeitalter der Robotaxis weiter entwickeln kann./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,77 % und einem Kurs von 416 auf Tradegate (05. August 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +0,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,85 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 727,61 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +128,38 %/+164,72 % bedeutet.
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Monatsrückblick Juli
Es zahlten im Einzelnen: Agree Realty, Alexandria, Alibaba, Ares Capital, Avis Budget Fin. (A), BCE, A2QFQ5, A3CRPV, Bunzl, Constellation SW, FS KKR, Gladstone Capital, HASI, Hellenic Telecom, Itaú Unibanco, Macquarie Group, Main Street Capital, Mid-America Apts., Northland Power, Orange PL, Ping An, Rumänien 7/32 (A), Salesforce, Scottish Mortgage, A12HUU, Sun Communities, WP Carey.
Ende 25 hatte ich wegen der hohen Marktbewertung ein paar Kauf und Verkäufe getätigt, die sich steuerlich ausgeglichen haben. Eine ING habe ich zu früh verkauft und die Chemiewerte sind auch wieder ein bißchen gestiegen. Dafür lag ich bei pbb und Teilverkauf MüRü besser. Als Ausgleich habe ich mir Pfizer und Golub Capital zugelegt.
Eine kurze Übersicht meines Depots:
Bild: https://i.postimg.cc/DzYjkNCR/depot-Assets.png
Käufe (Anfang des Jahres) waren bis jetzt:
- Flex Aktie A2PFGD
- IBRD Anleihe A4EFFK
- MONY GROUP Aktie verbilligt A0MW73
- TAYLOR WIMPEY 852015
Verkäufe gab es bisher keine.
Der Depotaufbau ist weitestgehend abgeschlossen - die überschaubare Arbeit beschränkt sich auf das Beobachten von Markt/Politik und das Weiterführen eines Aktientagebuches: Seit 2000 notiere ich darin (unregelmäßig) für mich interessante Werte (Watchlist) und wie viel ich wann kaufen oder verkaufen würde. Auch die Gründe für K/V oder zu erwartende Markbewegungen notiere ich. Ich beobachte die WL und schaue, ob meine Vermutungen eintreten. Hieraus entscheide ich dann früher oder später für Kauf oder Verkauf. Es gibt für K/V neben Hardfacts wie KGV, KUV, Free-Cashflow (z.B. aus Aktienfinder) oft keine 100% rationalen Gründe - hier lasse ich mich auch vom Gefühl leiten, das sich bildet aus Infos z. B. über Markt/Politik (z.B. bedeutet die in De angedachte Aktienrente Kaufdruck) und Charttechnik.
Hier einmal über ein paar Jahre der kumulative Verlauf der Dividenden - Netto nach Steuern:
Bild: https://i.postimg.cc/vBgPQvjq/depot-Dividenden.png
Ich denke, das Ergebnis dieses Jahr wird wie 2025 sein. Ich bin mit dem Verlauf sehr zufrieden - die Buchgewinne liegen bei 40%. Die Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital beträgt nach Steuern 5,9 %.
Der Cash-Anteil beträgt zur Zeit 10% - der Markt ist einfach heiß gelaufen. Ich weiß nicht, wann eine Korrektur kommt: In der Regel haben steigende Zinsen einen Bärenmarkt eingeläutet - aber wegen der weltweit hohen Verschuldung sieht es zur Zeit nicht danach aus (Kevin Warsh wird zwar rechts blinken aber links abbiegen - bei 40Bio Schulden bleibt ihm nichts anderes übrig). Aber die hohe Bewertung von KI/SpaceX sowie leer laufende Öl- und Gasreserven machen mich vorsichtig. Für einen Abschwung möchte ich daher etwas Munition haben (ein Teil des Gewinns liegt im Einkauf) und verzichte lieber auf ein paar Dividenden.
Mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht.
Dividendenstatistik Juli 2026