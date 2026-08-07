Bergbau in der Tiefsee: Japan wagt den nächsten Schritt

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Aurania Resources Ltd. und der Canada Nickel Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 07.08.2026, 10:20 Uhr Zürich/Berlin ·

Japan treibt die Erschließung von Seltene-Erden-Schlamm im Meeresboden seiner ausschließlichen Wirtschaftszone rund um die abgelegene Pazifikinsel Minami-Torishima voran. Zwischen dem 12. Januar und dem 14. Februar 2026 erprobte die japanische Meeresforschungsagentur JAMSTEC mit dem Tiefseebohrschiff „Chikyu“ ein geschlossenes Fördersystem unter Bedingungen von rund 6.000 Metern Wassertiefe. Für Februar 2027 ist ein etwa einmonatiger, umfangreicherer Abbauversuch vorgesehen. Auf Grundlage der dabei gewonnenen Daten soll bis März 2028 auch die technische und wirtschaftliche Perspektive einer heimischen Seltene-Erden-Produktion bewertet werden.

Die Sedimente enthalten Seltene Erden, darunter Yttrium. Diese Elemente sind geologisch nicht durchweg selten, gelten aber wegen konzentrierter Förder- und Verarbeitungskapazitäten sowie ihrer Bedeutung für Elektronik, Hochleistungsmagnete und andere Schlüsseltechnologien als versorgungskritisch. Japans Versuch ist deshalb vor allem ein technologie- und industriepolitisches Signal: Das Land will prüfen, ob sich eine zusätzliche, heimische Rohstoffquelle technisch beherrschen und wirtschaftlich nutzen lässt.

Wer entscheidet über den Tiefseebergbau?

Der japanische Versuchsstandort liegt innerhalb der japanischen ausschließlichen Wirtschaftszone. Er fällt damit nicht unter die unmittelbare Regulierung der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA. Die in Jamaika ansässige Organisation ist für mineralische Aktivitäten im internationalen Meeresbodengebiet jenseits nationaler Hoheitsbefugnisse zuständig. Dort wurden zwar Explorationsverträge vergeben, eine kommerzielle Ausbeutung wurde bislang jedoch nicht genehmigt. Die Mitgliedstaaten verhandeln weiterhin über ein verbindliches Regelwerk einschließlich Umweltstandards und Kontrollmechanismen.

Im Mittelpunkt der Debatte stehen mögliche Schäden an schwer erforschten Tiefseeökosystemen, Sedimentwolken, Lärm, Eingriffe in Lebensräume und die Frage, wie langfristige Auswirkungen überwacht werden können. Deutschland unterstützt daher weiterhin eine vorsorgliche Pause, bis die Risiken ausreichend untersucht und strenge Regeln etabliert sind. Gleichzeitig beteiligen sich deutsche Behörden und Forschungseinrichtungen an der wissenschaftlichen Erkundung des Meeresbodens. Forschung und die politische Forderung nach Zurückhaltung beim kommerziellen Abbau schließen sich damit nicht aus.

Auch wirtschaftlich bleibt der Schritt vom Versuchsbetrieb zur kontinuierlichen Produktion anspruchsvoll. Fördertechnik, Energieverbrauch, Materialtransport, Aufbereitung und Umweltüberwachung müssen in großer Wassertiefe zuverlässig funktionieren. Solange diese Fragen nicht überzeugend beantwortet sind, bleiben terrestrische Lagerstätten, Recycling und eine effizientere Rohstoffnutzung die tragenden Säulen der Versorgung mit Nickel, Kobalt, Kupfer und anderen kritischen Metallen.

In diesem Umfeld entwickelt Canada Nickel Company Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nicke ... - im Timmins Nickel District in Ontario mehrere Nickel-Sulfid-Projekte. Für das Flaggschiff Crawford erhielt das Unternehmen am 31. Juli 2026 eine positive Decision Statement der kanadischen Bundesministerin für Umwelt, Klimawandel und Natur. Damit wurde die bundesstaatliche Umwelt- und Folgenabschätzung mit einer positiven Entscheidung abgeschlossen. Canada Nickel bezeichnete Crawford als das erste Bergbauprojekt, das nach dem 2019 geänderten kanadischen Impact Assessment Act eine entsprechende Entscheidung erhalten hat.

Die Entscheidung ist ein wesentlicher Genehmigungsmeilenstein, aber noch keine Bau- oder Produktionsgarantie. Nach Unternehmensangaben stehen unter anderem Detailplanung, Projektfinanzierung sowie weitere provinzielle und bundesstaatliche Genehmigungen aus. Canada Nickel strebt eine Bauentscheidung im Jahr 2027 an. Ob und wann Crawford tatsächlich errichtet und in Produktion gebracht wird, hängt deshalb weiterhin von Finanzierung, Genehmigungen, Bauausführung, Metallpreisen und weiteren technischen sowie wirtschaftlichen Faktoren ab.

Parallel baut das Unternehmen seine Ressourcenbasis in der Region aus. Mit der ersten Mineralressourcenschätzung für Nesbitt meldete Canada Nickel im Juli 2026 die neunte Liegenschaft mit einer veröffentlichten Ressourcenschätzung im Timmins-Gebiet. Über diese neun Projekte summierten sich die vom Unternehmen ausgewiesenen gemessenen und angezeigten Mineralressourcen auf rund 4,36 Milliarden Tonnen mit durchschnittlich 0,24 Prozent Nickel; hinzu kamen rund 5,70 Milliarden Tonnen abgeleitete Mineralressourcen mit durchschnittlich 0,23 Prozent Nickel. Mineralressourcen sind nicht mit Mineralreserven gleichzusetzen. Abgeleitete Ressourcen weisen zudem eine geringere geologische Sicherheit auf und dürfen nicht als nachgewiesene wirtschaftliche Grundlage verstanden werden.

Aurania Resources Ltd. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-reso ... - richtet einen wachsenden Teil seiner Aktivitäten auf Edelmetalle und kritische Rohstoffe in Europa aus. Beim Balangero-Projekt in Norditalien untersucht das Unternehmen gemeinsam mit Partnern die mögliche Rückgewinnung von Nickel, Kobalt und weiteren Metallen aus historischen Bergbauhalden. Im Februar 2026 veröffentlichte Aurania Laborergebnisse von 28 entnommenen Proben. Diese enthielten nach Unternehmensangaben 1.560 bis 2.015 ppm Nickel, 81,5 bis 108 ppm Kobalt sowie 16,2 bis 146 ppm Kupfer. Es handelte sich um Probenanalysen und nicht um Bohrergebnisse. Die Arbeiten befinden sich in einem frühen Bewertungsstadium; aus den bisherigen Daten lässt sich noch keine Mineralressource oder wirtschaftliche Gewinnbarkeit ableiten.

In Frankreich erhielt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Aurania im Dezember 2025 die drei Explorationsgenehmigungen Epona, Taranis und Bélénos für Gold und polymetallische Rohstoffe in der Bretagne und im angrenzenden Pays de la Loire. In Island ist Aurania über eine Optionsvereinbarung am Gold-Silber-Projekt Thormodsdalur, auch Thor genannt, beteiligt. Durch Explorationsausgaben von insgesamt 5 Millionen US-Dollar innerhalb von vier Jahren kann das Unternehmen zunächst einen Anteil von 70 Prozent erwerben. Auch diese Vorhaben befinden sich in der Exploration und sind mit den für frühe Projekte typischen geologischen, finanziellen und genehmigungsrechtlichen Risiken verbunden.

Fazit: Die Tiefsee bleibt Option - Landprojekte bleiben entscheidend

Japans Programm zeigt, dass die technische Erschließung mineralischer Rohstoffe in extremer Wassertiefe voranschreitet. Ein wirtschaftlicher Tiefseebergbau im industriellen Maßstab ist daraus jedoch noch nicht abzuleiten. Regulatorische, ökologische und wirtschaftliche Hürden bleiben hoch. Für die Versorgung mit kritischen Metallen dürften daher auf absehbare Zeit vor allem Projekte an Land, Recycling und Materialeffizienz entscheidend bleiben.

Canada Nickel verfügt mit der positiven Bundesentscheidung für Crawford über einen wichtigen Fortschritt auf dem Weg zur möglichen Projektumsetzung, muss aber weitere Genehmigungs-, Finanzierungs- und Bauhürden überwinden. Aurania Resources verfolgt in Europa mehrere frühe Explorations- und Wiederaufbereitungsansätze, deren technisches und wirtschaftliches Potenzial erst durch weitere Arbeiten bestätigt werden muss. Beide Unternehmen bieten damit unterschiedliche Zugänge zum Thema kritische Rohstoffe - der eine über ein fortgeschrittenes Nickelprojekt, der andere über ein diversifiziertes Portfolio früher europäischer Projekte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-i ... -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-repo ....

Viele Grüße

Ihr

Marc Ollinger

CEO Swiss Resource Capital AG

Technische Grundlagen und Qualified Persons: Die technischen Angaben zu den Mineralressourcen von Canada Nickel beruhen auf der Unternehmensmeldung vom 23. Juli 2026. Stephen J. Balch, P.Geo. (Ontario), Vice President Exploration von Canada Nickel und Qualified Person im Sinne von NI 43-101, hat die dort veröffentlichten Daten verifiziert und die technischen Informationen geprüft und genehmigt. Für die Mineralressourcenschätzungen von Nesbitt und Deloro war Dr. Scott Jobin-Bevans, P.Geo., von Caracle Creek International Consulting Inc. als unabhängige Qualified Person verantwortlich. Die geologischen Angaben zum Balangero-Projekt beruhen auf der Aurania-Unternehmensmeldung vom 26. Februar 2026; deren geologischer Inhalt wurde von Jean-Paul Pallier, MSc, EurGeol, Vice President Exploration von Aurania und Qualified Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt. Die genannten QP-Genehmigungen beziehen sich ausschließlich auf die jeweiligen Primärquellen und nicht auf diesen deutschsprachigen Beitrag.

Quellen und Datenstand

• JAMSTEC, „Results of the rare-earth mud mining system connection test in the Minamitorishima EEZ“, 24.07.2026: Quelle öffnen

• International Seabed Authority, „Q&A on the ISA and ocean governance“, Datenstand 05.08.2026: Quelle öffnen

• Bundesregierung, „Regierungspressekonferenz zur vorsorglichen Pause beim Tiefseebergbau“, 06.06.2025: Quelle öffnen

• Canada Nickel Company Inc., „Canada Nickel Secures Federal Approval for Crawford Nickel Project“, 31.07.2026: Quelle öffnen

• Canada Nickel Company Inc., „Canada Nickel Announces Initial Mineral Resource at Nesbitt and Delivers 46% Increase in Indicated Resource at Deloro“, 23.07.2026: Quelle öffnen

• Aurania Resources Ltd., „Strengthening Europe’s Supply Chain: Aurania Updates on Balangero Nickel-Cobalt Project“, 26.02.2026: Quelle öffnen

• Aurania Resources Ltd., „Aurania Secures New Exploration Licenses in Brittany, France“, 10.12.2025: Quelle öffnen

• Aurania Resources Ltd., „Aurania Closes Option Agreement with St-Georges to Jointly Advance the Thor Epithermal Gold Project in Iceland“, 08.05.2026: Quelle öffnen

Intro-Bild: Canada NickelCompanyIntro-Bild: Canada NickelCompany

Wichtige Hinweise, Interessenkonflikte und Disclaimer

Art des Beitrags und Interessenkonflikt: Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbe- und Marketingmitteilung (Advertorial) und keine unabhängige Finanzanalyse. Die SRC Swiss Resource Capital AG erhält von Aurania Resources Ltd. und Canada Nickel Company Inc. Vergütungen für IR-Beratungs- und Kommunikationsleistungen. Hieraus entsteht ein wesentlicher Interessenkonflikt, der die Auswahl der besprochenen Unternehmen sowie die Darstellung beeinflussen kann.

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Methodik, Datenstand und Abgrenzung: Der Beitrag stützt sich auf die im Quellenverzeichnis genannten amtlichen Veröffentlichungen und Unternehmensmeldungen. Zahlen wurden, soweit angegeben, aus den Primärquellen übernommen und teilweise gerundet. Tatsachen, Unternehmensangaben, zukunftsgerichtete Aussagen und redaktionelle Einordnungen wurden sprachlich voneinander getrennt. Die Darstellung des Tiefseebergbaus unterscheidet zwischen Gebieten innerhalb nationaler Hoheitsbefugnisse und dem von der Internationalen Meeresbodenbehörde regulierten internationalen Meeresbodengebiet. Die im Beitrag genannten Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und belegen für sich allein keine wirtschaftliche Gewinnbarkeit.

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