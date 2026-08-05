Rheinmetall Aktie steigt auf 1.226,20€ - 05.08.2026

Die Rheinmetall Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,83 % auf 1.226,20€. Damit gewinnt die Aktie +22,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +1,35 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.226,20€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Rheinmetall in den letzten drei Monaten Verluste von -12,06 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +10,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,96 %. Im Jahr 2026 gab es für Rheinmetall bisher ein Minus von -22,83 %.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,87 % 1 Monat +11,96 % 3 Monate -12,06 % 1 Jahr -31,78 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.08.2026, 14:54 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Q2-Zahlen und hohe Analystenerwartungen: Im Schnitt werden 6,06 Euro Gewinn je Aktie, 3,25 Mrd. Euro Umsatz sowie 37,84 Euro Gewinn und 14,03 Mrd. Euro Umsatz im Gesamtjahr prognostiziert. Technisch hat sich das Bild verbessert, doch RSI 68,7 signalisiert Nähe zur Überkauftheit. Widerstände liegen bei 1.234–1.241 und oberhalb 1.300 Euro; für eine Trendwende wäre der Sprung über die 200-Tage-Linie bei 1.355 Euro nötig.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,27 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Zweifel der Vorwoche weichen bei der Rheinmetall Aktie zusehends. Was zuletzt noch als mögliches Strohfeuer gelten konnte, hat sich zu einer robusteren Erholung entwickelt. Die DAX-Aktie hat am Montag mit 1.222,0 Euro ein neues Erholungshoch …

Die Rheinmetall-Aktie hat ihre jüngste Erholung eindrucksvoll fortgesetzt und die Marke von 1.200 € zurückerobert. Damit verdichten sich die Hinweise, dass die vorherige Korrektur bereits beendet sein könnte. Anleger richten ihren Blick nun auf die Frage, ob die Trendwende nachhaltig gelungen ist oder ob der jüngste Anstieg zunächst auf Widerstände stößt. Chartanalyse zur Rheinmetall-Aktie Der […] The post Rheinmetall-Aktie zurück auf 1.200 € – Trendwende gelungen? first appeared on sharedeals.de.

So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,51 %. Thales notiert im Plus, mit +2,43 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,69 %. Lockheed Martin legt um +0,31 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,27 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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