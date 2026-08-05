SAP Aktie steigt um +1,68 % - 05.08.2026

Die SAP Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +1,68 % auf 171,98€ zulegen. Das sind +2,84 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,38 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +2,38 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 171,98€, mit einem Plus von +1,68 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die SAP Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um +9,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,56 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SAP -19,62 % verloren.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,44 % 1 Monat +22,56 % 3 Monate +14,17 % 1 Jahr -31,54 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.08.2026, 14:54 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs steigenden Cloud-Umsatz von 6,28 Mrd. Euro, die profitable Cloudsparte sowie KI-Partnerschaften und Zukäufe als Fundament für weiteres Wachstum. Befürworter sehen einen tiefen Burggraben, starke Kundenbasis und Aufwärtspotenzial. Andere verweisen auf Unsicherheit für die nächsten Jahre und vergleichen SAP mit Oracle. Technisch gilt der jüngste Anstieg als überhitzt; eine Korrektur bis etwa 140 Euro oder ein Test der 200-Tage-Linie wird für möglich gehalten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 211,03 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die SAP-Aktie hat jüngst kräftig zugelegt. Auftakt zu mehr?

Zuletzt nahmen wir neben SAP vier weitere Softwaretitel unter die Beschau und stellten die Frage nach einem möglichen Comeback des gesamten Sektors. Die SAP-Aktie entwickelte sich dabei erwartungsgemäß und konnte ausgehend vom damaligen Pullback bereits um mehr als +10% zulegen. Nun läuft der DAX-Titel auf den nächsten Kreuzwiderstand zu, an dem sich entscheiden dürfte, ob […] The post SAP-Aktie: Wie viel Potenzial besteht noch? first appeared on sharedeals.de.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,85 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,48 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,14 %. ServiceNow legt um +1,46 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +2,30 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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