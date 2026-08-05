HENSOLDT Aktie steigt - 05.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von HENSOLDT. Mit einer Performance von +1,80 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +1,69 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 89,26€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +13,69 % bei HENSOLDT.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,39 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +19,43 %.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,45 % 1 Monat +19,39 % 3 Monate +13,69 % 1 Jahr -6,92 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.08.2026, 14:55 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Hensoldts starke Wachstumsperspektiven durch Rekordaufträge, einen verdoppelten Auftragseingang und steigenden Bedarf an Radar-, Sensor-, KI- und vernetzten Abwehrsystemen. Erwartete neue Bundeswehr-Aufträge könnten den Kurs weiter antreiben. Anleger äußern sich überwiegend optimistisch und sind long. Zugleich werden BlackRocks gemeldete Beteiligungs- und Leerverkaufsaktivitäten als kursbelastend und mögliche Ursache für volatile Auf- und Abwärtsbewegungen gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,33 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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