Lenzing Aktie fällt auf 24,100€ - 05.08.2026

Die Lenzing Aktie notiert aktuell bei 24,100€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,43 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,600 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,23 %, geht es heute bei der Lenzing Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Lenzing ist ein österreichischer Faserhersteller, spezialisiert auf holzbasierte Cellulosefasern (u.a. TENCEL, LENZING ECOVERO) für Textil- und Vliesstoffindustrie. Starke Position im Premium- und Nachhaltigkeitssegment. Wichtige Wettbewerber: Birla Cellulose, Sateri, Tangshan Sanyou. USP: eigene Zellstoffbasis, hohe Faserqualität, ausgeprägte Nachhaltigkeits- und Zertifizierungsstandards.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Lenzing Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,04 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lenzing Aktie damit um +21,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,68 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,16 % gewonnen.

Lenzing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +21,53 % 1 Monat -4,68 % 3 Monate +4,04 % 1 Jahr -1,21 %

Informationen zur Lenzing Aktie

Stand: 05.08.2026, 14:55 Uhr

Es gibt 39 Mio. Lenzing Aktien. Damit ist das Unternehmen 930,70 Mio. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Lenzing AG / Veröffentlichung von Finanzberichten Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes 05.08.2026 / 07:50 CET/CEST Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines …

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Ob die Lenzing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lenzing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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