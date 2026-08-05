Insulet Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 05.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Insulet Aktie. Mit einer Performance von -20,72 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Insulet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,53 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 113,95€, mit einem Minus von -20,72 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Insulet ist ein Medizintechnikunternehmen für Diabetesmanagement. Kernprodukt ist das tubenlose Insulin-Patch-Pumpensystem Omnipod inkl. zugehöriger Software/Apps. Starke Position im wachsenden Markt für Insulinpumpen, Fokus auf Typ-1-Diabetes. Wichtige Wettbewerber: Medtronic, Tandem Diabetes Care, Ypsomed. USP: schlauchlose, diskrete Nutzung, einfache Handhabung, Abo-/Verbrauchsmodell.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Insulet mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -22,99 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Insulet Aktie damit um -23,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,41 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Insulet auf -53,37 %.

Während Insulet deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,37 %.

Insulet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -23,14 % 1 Monat -20,41 % 3 Monate -22,99 % 1 Jahr -54,60 %

Informationen zur Insulet Aktie

Stand: 05.08.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 69 Mio. Insulet Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,17 Mrd.EUR € wert.

Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) (Insulet or the Company), the global leader in tubeless insulin pump technology with its Omnipod brand of products, today announced its financial results for the three months ended June 30, 2026. Second Quarter …

If you have suffered a loss on your Insulet Corporation (“Insulet” or the “Company”) (NASDAQ: PODD) investment, contact Lauren Molinaro of Kirby McInerney LLP by email at investigations@kmllp.com, or fill out the contact form below to discuss your …

So schlagen sich die Wettbewerber von Insulet

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,24 %. Medtronic notiert im Minus, mit -0,16 %.

Insulet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Insulet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Insulet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.