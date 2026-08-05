Treibstoffkrise eskaliert: Russland hängt plötzlich an Belarus

Die Benzin- und Diesellieferungen aus Belarus nach Russland erreichten im Juli einen neuen Monatsrekord. Grund dafür waren Treibstoffengpässe infolge ungeplanter Ausfälle russischer Ölraffinerien nach monatelangen, unerbittlichen ukrainischen Drohnenangriffen. Dies geht aus zwei Branchenquellen und Berechnungen von Reuters hervor. Die russische Benzinproduktion war Anfang Juli auf nur noch rund 65 Prozent des saisonalen Durchschnittsverbrauchs gesunken, während die Dieselproduktion laut Branchenangaben und Reuters-Berechnungen etwa dem Inlandsbedarf entsprach. Angesichts steigender Kraftstoffpreise im Groß- und Einzelhandel verhängte die russische Regierung ein Exportverbot für Dieselkraftstoff. Ausnahmen gelten jedoch für bereits abgeschlossene Verträge und Lieferungen im Rahmen zwischenstaatlicher Abkommen. Ähnliche Exportbeschränkungen für Benzin und Kerosin bestanden bereits zuvor.

Laut Quellenangaben stiegen die Benzinlieferungen von Belarus nach Russland per Bahn im vergangenen Monat gegenüber Juni um 13 Prozent auf 212.000 Tonnen, während sich die Diesellieferungen auf 162.000 Tonnen verdoppelten. Die Lieferungen von Kerosin aus Belarus nach Russland beliefen sich im Juli auf insgesamt rund 13.100 Tonnen, gegenüber 16.000 Tonnen im Juni. Belarus liefert Treibstoff nach Russland aus seinen beiden Raffinerien, die russisches Öl verarbeiten und eine Gesamtkapazität von 24 Millionen Tonnen pro Jahr beziehungsweise 480.000 Barrel pro Tag haben.

Insgesamt stiegen die Benzinlieferungen per Bahn von Belarus nach Russland in den ersten sieben Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um das 25-Fache auf fast 665.000 Tonnen, während die Diesellieferungen um fast das Siebenfache auf 418.000 Tonnen zunahmen. Branchenkennern zufolge importiert Russland nun auch Benzin aus Indien, Kasachstan und Marokko. Die Rekordlieferungen aus Belarus können Russlands Treibstoffkrise allerdings nur abfedern. Die im Juli gelieferten 212.000 Tonnen Benzin entsprechen knapp 6.840 Tonnen pro Tag. Russlands tägliche Versorgungslücke lag Anfang des Monats Schätzungen zufolge jedoch bei 40.000 bis 45.000 Tonnen. Belarus deckte damit rechnerisch weniger als ein Fünftel des Fehlbetrags.

Moskau greift deshalb auf weitere ungewöhnliche Lieferwege zurück. Russland importiert inzwischen Benzin aus Indien und Marokko und bemüht sich um zusätzliche Mengen aus Kasachstan. Damit entsteht ein paradoxer Kreislauf: Das Land exportiert Rohöl, kann es wegen beschädigter Raffinerien aber nicht ausreichend selbst verarbeiten und muss fertigen Kraftstoff zurückkaufen. Die Folgen reichen über Russland hinaus. Die russischen Exporte von Ölprodukten über See brachen im Juli gegenüber dem Vormonat um ein Drittel ein. Das verknappt vor allem das weltweite Dieselangebot und treibt die Raffineriemargen in Europa auf Rekordstände.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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