Individuelle Handelsstrategien kostengünstig umsetzen

Muster erkennen, auf definierte Ereignisse reagieren, große Datensätze blitzschnell analysieren und Chancen gezielt nutzen: Mit dem Einzug Künstlicher Intelligenz hat sich auch das Trading und mehr noch der technisch unterstützte Handel verändert. Wer hier versiert ist, kann eigene Handelslogiken aufsetzen und diese über eine Schnittstelle automatisiert ausführen.

Die SMARTBROKER+ REST-API: günstig, leistungsstark, individuell nutzbar

Für Anlegerinnen und Anleger, die plattformunabhängig ihre individuellen Handelsstrategien umsetzen möchten, bietet sich die SMARTBROKER+ REST-API an. Mit der Echtzeit-Schnittstelle lässt sich eigene Tradingsoftware nutzen und innerhalb kurzer Zeit eine Vielzahl an Trades ausführen. Besonders interessant: Über SMARTBROKER+ kann man an rund 30 deutschen und internationalen Handelsplätzen traden. Daytrader, die Spreads optimieren oder auch nischigere Titel handeln möchte, kommen hier voll auf ihre Kosten. Apropos: SMARTBROKER+ ist bekannt für extrem günstige Konditionen, hierauf wurde auch bei den API-Gebühren geachtet. Der API-Zugang lässt sich für eine monatliche Grundgebühr von 29,90 Euro nutzen. In der Praxis betrifft diese Gebühr die Heavy-Trader aber gar nicht, denn schon ab 45 Trades pro Quartal wird man als VIP-Kunde eingestuft und kann die API komplett kostenlos nutzen.

Breites Anlageuniversum und attraktive Konditionen

Ein weiteres Plus sind die vielen Ordertypen, die bei SMARTBROKER+ zur Auswahl stehen und wie bereits angesprochen die günstigen Ordergebühren ab 0 Euro je Trade (ab 500 Euro Ordervolumen, über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten).

Wer sich diese Vorteile sichern möchte: Einfach in wenigen Minuten ein kostenloses SMARTBROKER+ Depot eröffnen und das hauseigene Team bezüglich API-Anbindung kontaktieren. Gehandelt werden können Aktien, Hebelprodukte, Kryptos und natürlich ETFs, ETCs, Anleihen und Fonds.

Jetzt kostenloses Depot eröffnen und API-Trading starten:

Weitere Informationen und Kontakt: API-Trading bei SMARTBROKER+

Disclaimer

Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser und jeder Leserin sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.