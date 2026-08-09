Geht die Rekord-Rallye weiter oder bringen sie DIESE Werte jetzt zu Fall?

Nach einer starken ersten Jahreshälfte gerieten ab Juni nicht nur Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte, sondern auch die Raumfahrtbranche unter Druck. Zwar sorgte der Börsengang von Branchenprimus SpaceX noch einmal für Begeisterung, inzwischen sorgen operative Herausforderungen und hohe Unternehmensbewertungen jedoch für Ernüchterung. Auch die von SpaceX vorgelegten Quartalszahlen führten nicht zu einer nachhaltigen Gegenbewegung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In der kommenden Woche ruhen die Hoffnungen der Anlegerinnen und Anleger daher auf den Zahlen von Rocket Lab. Das Unternehmen hat eine eigene Nutzlastrakete (Electron) entwickelt und ist bei Start- und Transportkapazitäten ein direkter Mitbewerber von SpaceX, konzentriert sich dabei allerdings vor allem auf kleinere Lasten von bis zu 300 Kilogramm.

Einer der wichtigsten Auftraggeber sind gegenwärtig die U.S. Space Force, also die für den Weltraum zuständige Teilstreitkraft der US-Armee. Erst vor wenigen Tagen ergatterte Rocket Lab einen Auftrag im Wert von fast 400 Millionen US-Dollar. Auf solche Aufträge ist das Unternehmen aber auch dringend angewiesen, denn von finanzieller Seite her bestimmen bislang Verluste und Mittelabflüsse das Bild. In den vergangenen 12 Monaten erzielte Rocket Lab einen Fehlbetrag in Höhe von 182,6 Millionen US-Dollar und einen operativen Cashflow von -161,6 Millionen US-Dollar. Das lässt die Unternehmensbewertung mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von knapp 50 und Profitabilität nicht vor dem kommenden Geschäftsjahr fragwürdig erscheinen.

Analystinnen und Analysten setzen darauf, dass Rocket Lab in den vergangenen 3 Monaten deutliche Fortschritte gelungen sind. Sie schätzen den Umsatz auf 230,9 Millionen US-Dollar, was gegenüber dem Stand vor einem Jahr eine Steigerung um 59,8 Prozent wäre und einen bereinigten Fehlbetrag von 0,05 US-Dollar, was einer Verbesserung um 3 Cent entspräche.

Am Optionsmarkt sind sich Händlerinnen und Händler überwiegend sicher, dass die Aktie von der Vorlage des Geschäftsbericht profitieren wird. 62,4 Prozent aller am kommenden Freitag verfallenden Optionskontrakte liegen auf der Call-Seite, ihnen steht ein Anteil von 37,6 Prozent an Put-Optionen gegenüber. Eingepreist ist eine Kursreaktion um bis zu 13,6 Prozent.

Dienstag, 11. August: Super Micro Computer

Vor rund zwei Wochen überraschte der umstrittene Hersteller von KI-Servern mit vorläufigen Geschäftszahlen. Super Micro Computer stellte seinen Anlegerinnen und Anlegern für das jetzt zu Ende gegangene Quartal Erlöse in Höhe von 11,0 bis 12,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht und kündigte eine deutliche Margensteigerung auf 15 bis 17 Prozent an. Die Aktie konnte daraufhin um über 20 Prozent zulegen.

Jetzt allerdings muss das Unternehmen Farbe bekennen und tatsächlich liefern. Von Expertinnen und Experten sind Konzernerlöse in Höhe von 11,56 Milliarden US-Dollar (+100,7 Prozent ggü. dem Vorjahresquartal) und ein bereinigter Gewinn von 0,96 US-Dollar pro Aktie gefordert, womit sich der Ertrag mehr als verdoppeln würde.

Wird das Unternehmen, das im Verdacht steht, am Schmuggel von KI-Hardware nach China beteiligt zu sein, den Erwartungen gerecht, könnte es für die Aktie noch einmal steil bergauf gehen – nicht nur, weil die Leerverkaufsquote mit 15,0 Prozent überdurchschnittlich hoch ist, sondern weil die Aktie eine der gegenwärtig günstigsten der KI-Branche ist.

Für 2026 steht ein KGVe von 10,4 und für 2027 von 8,9 zu Buche, gleichzeitig liegt das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) mit 0,35 weit unter dem Niveau von 1, das in der Fundamentalanalyse als günstig gilt. Bei vielen Kennziffern wird Super Micro Computer gegenüber dem Rest der Branche mit deutlich zweistelligen Bewertungsabschlägen gehandelt – die gilt es einerseits aufzuholen, andererseits demonstrieren sie den Vertrauensverlust gegenüber dem Unternehmen, nachdem dieses in den vergangenen Jahren in eine ganze Reihe von kleinen und großen Skandalen verwickelt war. Das Management ist also auch dazu aufgerufen, weitere vertrauensbildende Maßnahmen zu erlassen.

Dass Super Micro Computer von den Zahlen profitieren wird, gilt am Optionsmarkt als ausgemacht. Der Anteil von Call-Optionen liegt bei 71,9 Prozent. Die implizierte Kursbewegung liegt trotz des vorläufig bereits bekannten Umsatzergebnisses bei 14,1 Prozent.

Mittwoch, 12. August: Nebius

Innerhalb der Neocloud-Branche gilt Nebius als der vielleicht vielversprechendste und am breitesten diversifizierten Anbieter. Das machte die Aktie in diesem Jahr zu einem der gefragtesten KI-Infrastrukturwerte. Zusätzlich zum Interesse an Nebius trug außerdem bei, dass die Aktie eine der größten Positionen des auf KI-Werte spezialisierten Hedgefonds Situational Awareness war – genau dieser Umstand wurde für das Papier in den kommenden Wochen aber zum Boomerang, nachdem Leopold Aschenbrenner und sein Team jedes Risikomanagement vermissen ließen, was nach dem heftigen Ausverkauf in der Branche zur Liquidierung des Aktienportfolios führte.

Von diesen Kapriolen haben sich die Anteile einigermaßen gut erholen können, sie notieren gegenüber dem Stand vor einem Jahr mit einem Plus von rund 121 Prozent. Das starke Abschneiden von Amazon und Microsoft hat das Vertrauen der Investoren gestärkt, dass es einen ausreichend großen Bedarf nach Rechenleistung einerseits gibt und sich dieser andererseits auch profitabel bedienen lässt, sodass sich die gegenwärtig hohen Investitionsausgaben und das viele Fremdkapital irgendwann tatsächlich auch auszahlen werden. Mit einer Nettoverschuldung von 217,2 Millionen US-Dollar im vergangenen Quartal steht Nebius noch sehr gut da – Mitbewerber CoreWeave sitzt inzwischen auf 32,9 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten.

Ein starkes Umsatzwachstum gilt als sicher, nachdem Nebius in den zurückliegenden Monaten einiges an Rechenleistung online gebracht hat. Analystinnen und Analysten erwarten gegenüber dem Vorjahresquartal einen Anstieg auf 574,65 Millionen US-Dollar und damit mehr als eine Verfünffachung. Allerdings sollen auch die Verluste größer ausfallen als noch vor 12 Monaten. Pro Aktie wird mit einem Fehlbetrag von -0,60 US-Dollar gerechnet. Dementsprechend steht Nebius in der Pflicht, möglichst klare Angaben zur erwarteten Profitabilität einerseits und zur Entwicklung der Barmittelzu-, abflüsse andererseits zu machen.

Händlerinne nund Händler dürfen sich bei Nebius auf eine stark schwankungsfreudige Aktie gefasst machen, eingepreist ist hier eine Reaktion um ±15,9 Prozent, was für die Aktie einen Rekordwert darstellt. Bearishe Wetten sind dabei in der Überzahl, denn einem Anteil von 42,2 Prozent an Call-Optionen steht eine Put-Quote von 57,8 Prozent gegenüber.

Mittwoch, 12. August: Cisco Systems

Der Auf- und Ausbau von Rechenzentren von KI-Anwendungen verlangt auch nach jeder Menge Netzwerktechnik, da einerseits die Server- untereinander verbunden werden müssen und die Rechenzentren anderseits aber auch leistungsfähige Anschlüsse nach außen brauchen. Das hat Cisco Systems, dem Inbegriff der Dotcom-Blase, zu einer Renaissance verholfen, nachdem das Unternehmen jahrelang nur schleppend wuchs.

In der vergangenen Woche hat Arista Networks bereits sehr stark vorgelegt, nun ist Cisco nach einem Anstieg seiner Anteile von 71,5 Prozent in den zurückliegenden 12 Monaten gefordert, den Erwartungen gerecht zu werden. Analystinnen und Analysten prognostizieren einen Anstieg der Erlöse um 14,7 Prozent auf 16,83 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie wird mit 1,17 US-Dollar veranschlagt nach 0,99 US-Dollar im Jahr zuvor.

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung für Cisco kein Weg an starken Zahlen und einem starken Ausblick vorbei, denn die Rallye im vergangenen Jahr hat zu einer signifikanten Ausdehnung der Bewertungsvielfachen geführt. Für 2026 steht ein KGVe von 28,3 zu Buche, was um rund 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt und sogar um 80 Prozent über dem 5-Jahres-Mittel liegt. Auch bei den übrigen Kennziffern, handelt Cisco inzwischen mit erheblichen Bewertungsaufschlägen. Das macht die Fallhöhe jetzt umso größer, sollte das Unternehmen mit seinen Zahlen enttäuschen.

Nach den starken Quartalszahlen von Arista Networks haben Händlerinnen und Händler bei Cisco ihre bullishen Wetten ausgebaut, der Call-Anteil liegt bei 71,9 Prozent. Gerechnet werden muss mit einer Kursbewegung um bis zu 8,0 Prozent, was einen für die Aktie überdurchschnittlichen Wert darstellt. In zwei von drei Fällen konnte sich Cisco nach seinem Geschäftsbericht zuletzt steigern.

Donnerstag, 13. August: Applied Materials

Der KI-Boom sorgt für hohe Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die explosionsartig steigende Halbleiternachfrage veranlasst Hersteller in die Ausweitung ihrer Produktionskapazitäten zu investieren. Das kommt auch Anlagenherstellern wie ASML zugute. Für die Chip-Fertigung braucht es allerdings auch Substrate und chemische Lösungen. Hier kommt vor allem Applied Materials in Spiel.

Die Aktie kann auf eine in den vergangenen 12 Monaten besonders beeindruckende Bilanz zurückblicken. Hier stehen Gewinne von fast 200 Prozent zu Buche. Wäre die Korrektur in den vergangenen Wochen nicht gewesen, lägen die Zugewinne sogar bei +250 Prozent. Allerdings ist die Unternehmensbewertung auch hier auf ein kaum mehr nachvollziehbares Niveau gestiegen – beim Kurs-Umsatz-Verhältnis hat Applied Materials sogar das auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase erzielte Allzeithoch übertroffen.

Gegenüber der historischen Norm liegen Aufschläge im dreistelligen Prozentbereich vor. Ein Gewinnvielfaches von rund 43 gegenüber dem 5-Jahres-Mittel von 21,2 ist nur eine Übertreibung unter vielen. Hier müssten Zahlen und Prognose also stimmen – gefordert sind Erlöse in Höhe von 9,01 Milliarden US-Dollar (+23,4 Prozent) und ein bereinigter Gewinn pro Aktie von 3,39 US-Dollar. In Anbetracht der wachsenden Konkurrenz chinesischer Unternehmen auch im Anlagenbau sollte sich das Management außerdem auf Fragen diesbezüglich gefasst machen.

Angesichts der fortgeschrittenen Unternehmensbewertung zögern Händlerinnen und Händler bei Applied Materials mit weiteren Long-Wetten, daher liegt der Call-Anteil "nur" bei 53,9 Prozent. Eingepreist ist eine Kursbewegung um bis zu 8,0 Prozent.

Weitere nennenswerte US-, China-ADR-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilieninvestitionsfonds (REIT), daher Funds from Operations (FFO) statt EPS

Stand: Samstag, 08. August, 10:15 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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