AKTIE IM FOKUS
Bayer wieder an 50-Euro-Marke - Analysten erhöhen Kursziele
- Bayer-Aktien steigen zeitweise über 50 Euro
- Gute Agrargeschäfte und Einsparungen stützen Bayer
- JPMorgan, UBS und Goldman Sachs erhöhen Kursziele
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Wochen Pause sind die Aktien von Bayer am Mittwoch wieder zeitweise über die 50-Euro-Marke gestiegen. Bis zu 50,50 Euro wurden von Anlegern für die Titel des Chemie- und Pharmakonzerns bezahlt. Zuletzt lag der Kurs dann mit 49,83 Euro wieder knapp darunter. Die Aktie bewegt sich damit in der Mitte ihrer Juli-Spanne, die vom Tief bei 46 Euro bis zum Hoch seit 2023 von knapp 54 Euro reicht.
Am Vortag hatte sich gezeigt, dass Bayer dank guter Agrargeschäfte und Kostensenkungen die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen hat. Dies hatte die Erholung der Aktien vom Juli-Tief vorangetrieben.
Am Mittwoch lieferten nun Analystenkommentare weiteren Rückenwind, denn mit JPMorgan, der UBS und Goldman Sachs hoben gleich drei renommierte Häuser ihre Kursziele an.
Unter den Dreien positioniert sich der Goldman-Experte James Quigley mit seiner Zielmarke von 63,50 Euro am optimistischsten. Er lobte im Nachgang guter Quartalsergebnisse die Finanzentwicklung. Der Weg zum Kursziel führe über ein starkes Pharma-Geschäft, eine vollständige Klärung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten und mittel- bis langfristig auch über den Wegfall des Konglomeratsabschlags in einem Aufspaltungsszenario./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,40 % und einem Kurs von 49,94 auf Tradegate (05. August 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +7,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 49,12 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -8,18 %/+25,75 % bedeutet.
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Mehrere Häuser passen aktuell ihre Kursziele nach oben an.
Ja, die MDL liegt noch bei Chharbria, aber nur noch ca 60 Fälle von den über 60.000 offen Klagen, also verschwindend wenige.