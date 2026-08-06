Walt Disney öffnet TikTok die Schatzkammer und liefert starke Zahlen

Walt Disney und TikTok gehen eine bislang einzigartige Partnerschaft ein. Creator dürfen künftig Figuren und Szenen aus Hunderten Disney-Filmen und Serien für ihre Kurzvideos nutzen. Dazu zählen Inhalte von Pixar, Marvel, Star Wars und FX.

Eine ausgewählte Zahl dieser Videos soll nicht nur auf TikTok erscheinen. Disney integriert sie auch in seinen Streamingdienst Disney+. Dort erhalten die vertikalen Clips einen eigenen Bereich mit dem Namen „Verts“. Disney will damit vor allem jüngere Nutzer erreichen, die Videos überwiegend auf dem Smartphone konsumieren.

Es ist das erste Mal, dass TikTok-Inhalte systematisch auf einer anderen Plattform ausgespielt werden. Ein Pilotprogramm soll in den kommenden Monaten in den USA starten. Danach planen die Unternehmen eine Ausweitung auf weitere Märkte. Angaben zu den finanziellen Konditionen machten Disney und TikTok nicht.

Für Disney ist die Vereinbarung mehr als eine zusätzliche Content-Quelle. Der Konzern erhält Zugang zu einer Plattform, die Kauf- und Sehentscheidungen zunehmend beeinflusst. Laut TikTok veröffentlichten Nutzer im vergangenen Jahr durchschnittlich 6,5 Millionen Beiträge zu Filmen und Fernsehformaten pro Tag. Fast die Hälfte der Befragten gab an, anschließend einen Film oder eine Serie angesehen zu haben, die sie zuvor auf TikTok entdeckt hatte.

"Die besten Geschichtenerzähler sind zuerst Fans", sagte Disney-Markenchef Asad Ayaz. Die Zusammenarbeit schaffe eine neue Verbindung zwischen den Geschichten des Konzerns und der Kreativität, die diese bei den Zuschauern auslösten.

Auch operativ läuft es bei Disney rund. Im dritten Geschäftsquartal 2025/2026 stieg das bereinigte Ergebnis je Aktie um 28 Prozent auf 2,06 US-Dollar. Damit übertraf der Unterhaltungskonzern die Markterwartungen um mehr als zehn Prozent.

Das operative Ergebnis der Segmente legte um 21 Prozent auf 5,55 Milliarden US-Dollar zu. Der Umsatz erhöhte sich um sieben Prozent auf knapp 25,25 Milliarden US-Dollar. Alle drei großen Geschäftsbereiche trugen zum Wachstum bei. Entertainment steigerte die Erlöse um sechs Prozent, das Sportgeschäft um vier Prozent und der Bereich Experiences mit den Freizeitparks um zehn Prozent.

Disney verwies auf höhere Besucherzahlen, den Erfolg von "Toy Story 5" in den Kinos und im Merchandising sowie auf die wachsende Reichweite des Sportsenders ESPN. Die Ergebnisse zeigten, dass Disney Verbraucher sowohl digital als auch in der physischen Welt in großem Umfang erreichen könne, erklärte der Konzern.

Mein Tipp: Das nächste Märchen startet

Die Jahresprognose bleibt bestehen. Disney erwartet für das Geschäftsjahr 2025/2026 weiterhin ein bereinigtes Gewinnwachstum von rund zwölf Prozent. Im darauffolgenden Geschäftsjahr soll das Ergebnis erneut zweistellig wachsen. Gleichzeitig erhöht der Konzern den Einsatz für seine Aktionäre und plant nun Aktienrückkäufe von mindestens neun Milliarden US-Dollar.

Die TikTok-Partnerschaft könnte diese Entwicklung unterstützen. Disney macht seine wertvollsten Marken für Creator zugänglich und nutzt deren Reichweite als Werbung für Filme, Serien und Disney+. Wie stark sich das Modell finanziell auszahlt, ist noch offen. Strategisch baut Disney damit jedoch eine neue Brücke zwischen sozialen Netzwerken, Streaming und seinem klassischen Unterhaltungsgeschäft.

Mit einem geschätzten KGV von 16,8 für das laufende Geschäftsjahr die Disney-Aktie nicht teuer bewertet. Zudem sehen die Analysten aktuell im Durchschnitt noch ein Potenzial von fast 30 Prozent und da ist der neue TikTok-Deal noch nicht eingearbeitet. Mit dem Ausbruch über 100 US-Dollar hellt sich zudem das charttechnische Bild auf.

Mutige Anleger nutzen den aktuelln Schwung und steigen bei der Aktie ein.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!



