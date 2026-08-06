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    Speicher-Boom befeuert

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    Analysten sehen SK Hynix an der Nasdaq vor einer Verdopplung

    Die an der Nasdaq gehandelten SK-Hynix-ADRs könnten sich laut Cantor Fitzgerald durch den anhaltenden KI-Boom binnen zwölf Monaten verdoppeln.

    Für Sie zusammengefasst
    • Cantor sieht Verdopplungspotenzial für SK-Hynix-ADRs
    • KI-Nachfrage und Langzeitverträge stärken die Margen
    • Hyperscaler-Abhängigkeit birgt technologische Risiken
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Speicher-Boom befeuert - Analysten sehen SK Hynix an der Nasdaq vor einer Verdopplung
    Foto: Dall-E

    Analysten werden für den südkoreanischen Speicherchip-Hersteller SK Hynix bullish. Nach dem Börsendebüt der US-ADRs an der Nasdaq sehen mehrere Investmentbanken bei den Hinterlegungsscheinen erhebliches Kurspotenzial. Angeführt von Cantor Fitzgerald, die der Aktie innerhalb der kommenden zwölf Monate eine Verdopplung zutrauen.

    Cantor Fitzgerald nahm die Bewertung von SK Hynix mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf. Ausgehend von einem Kurs von 142,50 US-Dollar entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von mehr als 100 Prozent.

    Auch andere Wall-Street-Häuser zeigen sich bullish. Die Bank of America setzt das Kursziel bei 250 US-Dollar an, Stifel sieht 240 US-Dollar und RBC Capital Markets 200 US-Dollar.

    KI-Nachfrage stützt Wachstum und Margen

    Vor allem bei DRAM-, NAND- und High Bandwidth Memory (HBM)-Chips gilt SK Hynix als einer der weltweit führenden Anbieter. Laut Cantor dürfte die Nachfrage nach Speicherkapazitäten das verfügbare Angebot bis mindestens 2029 deutlich übersteigen. Dies stütze sowohl die Preisentwicklung als auch die Profitabilität der Branche.

    Langfristige Verträge verändern den Speichermarkt

    Dadurch das Großkunden wie Nvidia und Alphabet inzwischen mehrjährige Lieferverträge abgeschlossen haben, sorgen diese langfristigen Vereinbarungen laut Cantor Fitzgerald für bessere Planbarkeit, höhere Margen und eine deutlich bessere Visibilität der Geschäftsentwicklung für Speicherhersteller.

    Auch RBC erwartet eine weitere Verbesserung der Profitabilität. Die Analysten prognostizieren für SK Hynix im kommenden Jahr eine operative Marge von 86 Prozent – nach 76 Prozent im zweiten Quartal.

    Analysten sehen auch Risiken

    Dennoch sehen Experten auch Risiken. Stifel verweist insbesondere auf die starke Abhängigkeit von wenigen großen Hyperscalern, die den Großteil der weltweiten KI-Investitionen stemmen. Sollten diese Unternehmen ihre milliardenschweren Investitionspläne reduzieren oder verschieben, könnte dies die Nachfrage nach Hochleistungsspeichern belasten.

    Als weiteres Risiko nennen die Analysten mögliche technologische Veränderungen, die bestehende Speicherlösungen schneller als erwartet ersetzen könnten.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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