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    Ukraine

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    Behörden ermitteln gegen Ex-Vizeregierungschefin

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukrainische Justiz ermittelt gegen Stefanischyna
    • Gericht prüft Auflagen, Vorwürfe bleiben offen
    • Mutter soll 2022 Wohnung günstig gekauft haben
    Ukraine - Behörden ermitteln gegen Ex-Vizeregierungschefin
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainische Justiz ermittelt gegen die gerade von ihrem Posten zurückgetretene Ex-Botschafterin in den USA, Olha Stefanischyna. Vor dem obersten Antikorruptionsgericht werde über Auflagen für die frühere Vizeministerpräsidentin entschieden, berichteten örtliche Medien übereinstimmend. Zu den konkreten Vorwürfen wurde vorerst nichts bekannt.

    Stefanischyna war bis zum vergangenen Montag ukrainische Botschafterin in den USA. Mit Berichten über ihren möglichen Rücktritt hatte Mitte Juli eine große Regierungsumbildung durch Präsident Wolodymyr Selenskyj begonnen. Medienberichten zufolge soll Stefanischynas Mutter im ersten Kriegsjahr 2022 eine Wohnung im Zentrum der Hauptstadt Kiew weit unter dem Marktpreis erworben haben. Stefanischyna war zu dieser Zeit Vizeregierungschefin und Justizministerin. Sie hat Korruptionsvorwürfe mehrfach zurückgewiesen.

    Die von Russland angegriffene Ukraine gilt Antikorruptionsexperten von Transparency International trotz jahrelanger Reformen als eines der korruptesten Länder Europas./ast/DP/he






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