BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Übertroffene Erwartungen im zweiten Quartal und daraufhin angehobene Jahresziele implizierten nur minimale Anpassungen am Analystenkonsens, schrieb Justin Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anhand der Zielsetzungen deute sich eine bessere Entwicklung in den USA ab./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:31 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 39,12EUR auf Tradegate (05. August 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



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