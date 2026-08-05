BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Underperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Übertroffene Erwartungen im zweiten Quartal und daraufhin angehobene Jahresziele implizierten nur minimale Anpassungen am Analystenkonsens, schrieb Justin Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anhand der Zielsetzungen deute sich eine bessere Entwicklung in den USA ab./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 39,12EUR auf Tradegate (05. August 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: DKK
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