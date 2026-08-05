DEMIRE AG: Earnings Call für Investoren am 13.08.2026

Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit DEMIRE AG . Unternehmen: DEMIRE AG Datum: 13.08.2026 11:00 Uhr Speaker: Tim Brückner, und Dirk Rüffel, Dr. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/earnings-call-2026-08-13-demire-ag-f4zh0

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Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate -1,05 % Aktie 1 Aufrufe heute DOBY 11.06.26, 14:38

+++Über DEMIRE AG: DEMIRE ist ein deutsches Immobilienunternehmen, das sich auf Gewerbeimmobilien in Großstädten und deren angrenzenden Ballungsräumen spezialisiert hat. Die Objekte werden überwiegend als Büros genutzt, aber auch Hotel-, Einzelhandels- und Logistikimmobilien ergänzen das Portfolio. Die Kerngeschäftsfelder des Unternehmens sind der Erwerb, die Verwaltung und Vermietung der Immobilien sowie ein aktives Portfoliomanagement. Auch in der Weiterentwicklung der Bestandsimmobilien ist die Gesellschaft aktiv. Dazu zählen beispielsweise Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen.