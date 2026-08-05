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    Ölpreise stoppen vorerst Kursverluste - Preis für Brent-Öl bei 80 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise stabilisieren sich und steigen leicht
    • Aussicht auf Iran-Abkommen belastet den Ölmarkt
    • Öffnung der Straße von Hormus bleibt unbestätigt
    Ölpreise stoppen vorerst Kursverluste - Preis für Brent-Öl bei 80 Dollar
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre deutlichen Rückgänge seit Beginn der Woche vorerst gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 80,08 US-Dollar gehandelt und damit fast ein Prozent höher als am Vortag.

    Im Handelsverlauf drehten die Notierungen am Ölmarkt leicht in die Gewinnzone. Zuvor war die Notierung für Öl der Sorte Brent mit der Aussicht auf eine Einigung im Iran-Krieg noch bis auf 78,11 Dollar gefallen. Am Dienstag war Brent-Öl im Handelsverlauf um mehr als sechs Dollar je Barrel billiger geworden, nach Meldungen über ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran, das auch die Durchfahrt von Öltransporten durch die Straße von Hormus regeln soll.

    Wie das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtete, sollen die USA, der Iran und der Oman kurz vor einer vorübergehenden Vereinbarung zur Öffnung der Schifffahrtsroute durch die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus stehen. Die US-Regierung strebe eine entsprechende Ankündigung für den späteren Verlauf des Mittwochs an. Der Vorschlag soll demnach vorsehen, dass keine Maut oder Gebühren erhoben werden.

    Bisher gibt es noch keine offizielle Bestätigung einer Vereinbarung. "Knackpunkte dürften die künftige Kontrolle über die Schifffahrtswege sein sowie die Ausgestaltung der Verhandlungen über ein neues Nuklearabkommen", heißt es in einer Einschätzung von Experten der Dekabank./jkr/jsl/he





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