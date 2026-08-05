BERNSTEIN RESEARCH stuft SpaceX auf 'Outperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 239 US-Dollar belassen. Douglas S. Harned attestierte dem Weltraum- und KI-Konzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides zweites Quartal ohne Probleme. Dies stehe derzeit aber wohl nicht im Marktfokus. Er geht davon aus, dass der Zeitpunkt der am Donnerstag anstehenden Aufhebung der Haltefrist wahrscheinlich für den erwarteten Rückgang verantwortlich ist./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,42 % und einem Kurs von 97,48EUR auf Tradegate (05. August 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 239
Kursziel alt: 239
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 239
Kursziel alt: 239
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte