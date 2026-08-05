BERNSTEIN RESEARCH stuft SpaceX auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 239 US-Dollar belassen. Douglas S. Harned attestierte dem Weltraum- und KI-Konzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides zweites Quartal ohne Probleme. Dies stehe derzeit aber wohl nicht im Marktfokus. Er geht davon aus, dass der Zeitpunkt der am Donnerstag anstehenden Aufhebung der Haltefrist wahrscheinlich für den erwarteten Rückgang verantwortlich ist./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:08 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,42 % und einem Kurs von 97,48EUR auf Tradegate (05. August 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Douglas S. Harned

Analysiertes Unternehmen: SpaceX

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 239

Kursziel alt: 239

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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