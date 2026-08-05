Charles River Laboratories International Aktie - Kurs legt am 05.08.2026 stark zu

Mit einer Performance von +12,12 % konnte die Charles River Laboratories International Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,20 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Charles River Laboratories International Aktie. Nach einem Plus von +1,20 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 227,60€, mit einem Plus von +12,12 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Charles River Laboratories ist ein führender Auftragsforschungsdienstleister für Pharma, Biotech und Medizintechnik. Schwerpunkte: präklinische Forschung, Sicherheits- und Wirksamkeitstests, Tiermodelle, Labordienstleistungen. Starke Marktstellung im CRO-Segment. Wichtige Wettbewerber: Labcorp, IQVIA, Eurofins, Envigo. USP: breite präklinische Expertise, regulatorische Erfahrung, integrierte End-to-End-Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Charles River Laboratories International investiert war, konnte einen Gewinn von +54,78 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,69 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Charles River Laboratories International +32,22 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,56 % geändert.

Charles River Laboratories International Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,18 % 1 Monat +12,69 % 3 Monate +54,78 % 1 Jahr +57,18 %

Informationen zur Charles River Laboratories International Aktie

Stand: 05.08.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 48 Mio. Charles River Laboratories International Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,79 Mrd.EUR € wert.

Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE: CRL) today reported its results for the second quarter ended June 27, 2026. Key Highlights Reports second-quarter revenue of $1.00 billion, GAAP loss per share of $(0.03), and non-GAAP earnings …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Danaher, Thermo Fisher Scientific und Co.

Danaher, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,53 %. Thermo Fisher Scientific notiert im Plus, mit +1,47 %.

Charles River Laboratories International Aktie jetzt kaufen?

Ob die Charles River Laboratories International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Charles River Laboratories International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.