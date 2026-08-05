Börsen Start Update
Börsenstart USA - 05.08. - Dow Jones stark +1,06 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:34) bei 54.721,88 PKT und steigt um +1,06 %.
Top-Werte: Amgen +5,25 %, NVIDIA +3,16 %, Caterpillar +2,37 %, Walt Disney +2,00 %, Goldman Sachs Group +1,29 %
Flop-Werte: Verizon Communications -2,87 %, Cisco Systems -2,85 %, Procter & Gamble -2,00 %, Apple -1,46 %, Amazon -1,33 %
Der US Tech 100 steht bei 29.917,68 PKT und gewinnt bisher +0,61 %.
Top-Werte: Shopify +17,94 %, Amgen +5,25 %, Rocket Lab Corporation +4,71 %, Lumentum Holdings +4,49 %, Micron Technology +3,65 %
Flop-Werte: The Kraft Heinz Company -5,70 %, SpaceX -5,16 %, Dexcom -4,75 %, Astera Labs -3,24 %, Cisco Systems -2,85 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.788,65 PKT und steigt um +0,56 %.
Top-Werte: Charles River Laboratories International +12,12 %, Coherent +8,29 %, International Flavors & Fragrances +7,79 %, Newmont Corporation +6,18 %, Emerson Electric +6,09 %
Flop-Werte: Insulet -19,08 %, CDW Corporation -13,71 %, DaVita -9,18 %, Arista Networks -8,53 %, SBA Communications Registered (A) -6,73 %
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