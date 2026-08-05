DAX, Digital Turbine & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Deep Sea Minerals
|💬
|📰
|🥈
|Almonty Industries
|💬
|📰
|🥉
|DroneShield
|💬
|📰
|Advanced Micro Devices
|💬
|📰
|Infineon Technologies
|💬
|📰
|SpaceX
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|239
|💬
|📰
|🥈
|Almonty Industries
|89
|💬
|📰
|🥉
|SpaceX
|75
|💬
|📰
|Netlist
|51
|💬
|📰
|Atos Group
|46
|💬
|📰
|Silber
|38
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Digital Turbine
|+46,24 %
|💬
|📰
|🥈
|Perrigo Company
|+20,16 %
|💬
|📰
|🥉
|Shopify
|+19,69 %
|💬
|📰
|🟥
|Teradata
|-19,24 %
|💬
|📰
|🟥
|Extreme Networks
|-19,47 %
|💬
|📰
|🟥
|SolarEdge
|-22,22 %
|💬
|📰
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Deep Sea Minerals
Wochenperformance: -23,12 %
Wochenperformance: -23,12 %
Platz 1
Almonty Industries
Wochenperformance: +16,46 %
Wochenperformance: +16,46 %
Platz 2
DroneShield
Wochenperformance: +29,63 %
Wochenperformance: +29,63 %
Platz 3
Advanced Micro Devices
Wochenperformance: +6,08 %
Wochenperformance: +6,08 %
Platz 4
Infineon Technologies
Wochenperformance: +14,22 %
Wochenperformance: +14,22 %
Platz 5
SpaceX
Wochenperformance: +0,69 %
Wochenperformance: +0,69 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +4,09 %
Wochenperformance: +4,09 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: +16,46 %
Wochenperformance: +16,46 %
Platz 8
SpaceX
Wochenperformance: +0,69 %
Wochenperformance: +0,69 %
Platz 9
Netlist
Wochenperformance: +51,03 %
Wochenperformance: +51,03 %
Platz 10
Atos Group
Wochenperformance: -0,87 %
Wochenperformance: -0,87 %
Platz 11
Silber
Wochenperformance: +9,40 %
Wochenperformance: +9,40 %
Platz 12
Digital Turbine
Wochenperformance: +64,62 %
Wochenperformance: +64,62 %
Platz 13
Perrigo Company
Wochenperformance: +26,19 %
Wochenperformance: +26,19 %
Platz 14
Shopify
Wochenperformance: +23,78 %
Wochenperformance: +23,78 %
Platz 15
Teradata
Wochenperformance: -9,91 %
Wochenperformance: -9,91 %
Platz 16
Extreme Networks
Wochenperformance: -12,85 %
Wochenperformance: -12,85 %
Platz 17
SolarEdge
Wochenperformance: -10,65 %
Wochenperformance: -10,65 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte