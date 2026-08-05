Marken tappen in die kostspielige „Falle der Datenfragmentierung"

CHICAGO, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Cision, ein weltweit führender Anbieter von Verbraucher- und Medienanalysen, hat heute den Bericht „ Datenflut statt Durchblick: Die versteckten Kosten der Datenfragmentierung " veröffentlicht, der untersucht, warum Marken Schwierigkeiten haben, große Datenmengen in aussagekräftige Geschäftsinformationen umzuwandeln.

Eine neue Analyse zeigt, wie voneinander getrennte Signale aus Suche, Social Media und KI zu blinden Flecken führen, Entscheidungen verzögern und Risiken verschärfen

KI verändert grundlegend, wie Informationen erstellt, gefunden und konsumiert werden. Unternehmen erfassen heute mehr Signale als je zuvor – aus Suchmaschinen, Social Media, Berichterstatung und KI-generierten Antworten. Dennoch tappen viele Unternehmen in die Falle der Datenfragmentierung und stützen sich nach wie vor auf ein veraltetes, kanalbasiertes Modell, bei dem Signale separat erfasst werden. Dieser Ansatz kann für Unternehmen kostspielig sein: blinde Flecken, langsamere Entscheidungen und weniger Kontrolle darüber, wie die eigene Marke wahrgenommen wird.

Diese Faktoren führen insgesamt zu dem, was der Bericht als „Fragmentierungssteuer" für Marken bezeichnet: die hohen versteckten Kosten, die Marken zahlen, wenn Signale aus Suche, Social Media, Medien und KI isoliert betrachtet werden, anstatt als miteinander verknüpfte Teile derselben Erzählung .

Nicht die Daten sind das Problem, sondern ihre Vernetzung

Die Studie „Marketer of 2026" von Brandwatch ergab, dass 40 % der Marketingfachleute die „Integration von Daten aus verschiedenen Quellen" als ihre größte Herausforderung nannten. Der neue Bericht erläutert, warum zusätzliche Dashboards, Datenquellen oder KI-Tools das Problem nicht lösen, solange die zugrunde liegenden Signale nicht miteinander verknüpft sind.

„Marken haben kein Datenproblem, sondern ein Vernetzungsproblem", so Jim Daxner, Chief Product Officer bei Cision. „Medien, Social Media, klassische Suche und KI-Suche prägen die Wahrnehmung gleichzeitig und doch betrachten die meisten Unternehmen diese Signale nach wie vor getrennt voneinander. Dadurch reagieren Teams meist erst, wenn sich die Lage bereits verändert hat."

Der Bericht nennt drei unmittelbare Folgen fragmentierter Informationen:

Blinde Flecken: Verschiedene Teams werten unterschiedliche Datensätze aus und kommen zu widersprüchlichen Schlussfolgerungen über denselben Markt, dieselben Kunden oder dieselbe Marke.

Verschiedene Teams werten unterschiedliche Datensätze aus und kommen zu widersprüchlichen Schlussfolgerungen über denselben Markt, dieselben Kunden oder dieselbe Marke. Langsamere Entscheidungen: Unternehmen verbringen wertvolle Zeit damit, sich darüber zu einigen, was gerade geschieht, während die Risiken eskalieren, Gespräche in eine andere Richtung laufen und geschäftliche Chancen verfliegen.

Unternehmen verbringen wertvolle Zeit damit, sich darüber zu einigen, was gerade geschieht, während die Risiken eskalieren, Gespräche in eine andere Richtung laufen und geschäftliche Chancen verfliegen. Narrativverschiebung: Uneinheitliche Informationen aus Medien, Social Media, Suche und KI führen zu einer wachsenden Kluft zwischen der beabsichtigten Positionierung einer Marke und ihrer externen Wahrnehmung.

Für Marken können die geschäftlichen Auswirkungen unter anderem eine langsamere Krisenreaktion, übersehene Nachfragesignale, Doppelarbeit sowie verpasste Chancen sein, den Markt vor der Konkurrenz zu prägen.