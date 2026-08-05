ANALYSE-FLASH
DZ Bank belässt Infineon auf 'Kaufen' - Fairer Wert 77 Euro
- DZ Bank belässt Infineon auf Kaufen mit Ziel 77 Euro
- KI treibt Infineons Wachstum und verbreitert Erholung
- Kurzfristig besteht nur geringer Anpassungsbedarf
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. KI treibe das Wachstum des Chipkonzerns an und damit gewinne die Erholung an Breite, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sieht aber nur begrenzten Anpassungsbedarf bei den kurzfristigen Ergebnisschätzungen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,54 % und einem Kurs von 61,01 auf Tradegate (05. August 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +14,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 78,62 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +0,05 %/+60,08 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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So ist es.
Noch ein Kommentar dazu, weil du immer wieder das Jahr 2021 zitierst. Ja, Infineon ist damals von 42 EUR auf 20 EUR gefallen. Für einen Langfristanleger, war das doch das Beste, was passieren hat können. Wäre sie damals nicht so stark eingebrochen, sondern bei 42 EUR rumgedümpelt oder sogar gestiegen wäre das emotional sicher "schöner" gewesen. Rational war der "Crash" auf 20 EUR aber doch ideal. Man hatte 2022, 2023, 2024 und 2025, also 4 komplette Jahre Zeit, eine Infineon für 22 EUR - 30 EUR einzukaufen.
Am Tagestief des Freitags hatte Infineon gut 55 Prozent der Ende
März bei 38 Euro begonnenen und in der Spitze bis 88,83 Euro
führenden Rallye korrigiert. Das wirkt, als könne man langsam an
den Rückkauf oder an Zukäufe denken. Aber ist das wirklich eine
gute Idee oder hat die Infineon-Aktie nicht langsam genug
korrigiert, überlegt LYNX:
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