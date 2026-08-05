DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SpaceX auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SpaceX nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 255 auf 235 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Resultate seien stark gewesen, denn sie hätten die Erwartungen locker übertroffen, schrieb Edison Yu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der kurzfristige Wachstumstrend wirke wesentlich robuster als bisher von ihm gedacht. Er erwähnte aber auch einen massiven Investitionsanstieg im kommenden Jahr. Er erkennt die jüngste Abwärtsbewegung der Aktien an, bleibt aber bei seinen optimistischen Thesen. Mit dem neuen Kursziel berücksichtigte er eine allgemeine Abwertung im Weltraum- und KI-Sektor./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,49 % und einem Kurs von 99,58EUR auf Tradegate (05. August 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Edison Yu

Analysiertes Unternehmen: SpaceX

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 255

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 235,00 $ , was eine Steigerung von +104,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer