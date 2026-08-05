+45 Prozent! Bei dieser Aktie bleibt heute kein Stein auf dem anderen!

Dessen Anteile durften auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie schon einmal auftrumpfen. Damals handelte die Aktie zeitweise über der Marke von 100 US-Dollar. In den vergangenen Jahren war Digital Turbine aber im wahrsten Sinne des Wortes in der Versenkung verschwunden. Die Aktie ist zeitweise unter 2 US-Dollar gefallen. Nun hat sie binnen eines Jahres fast 150 Prozent zugelegt, denn der Turnaround des Unternehmens kommt voran, wie auch die neuen Zahlen beweisen.

AMD , Eli Lilly , Infineon , Novo Nordisk – an hochkarätigen und vielbeachteten Quartalsberichten herrscht zur Wochenmitte wahrlich kein Mangel. Und doch gibt es einen Wert, der ihnen allen die Show stiehlt, denn mit einem Kursanstieg von zeitweise 45 Prozent führt am Mittwoch kein Weg am Spezialisten für Werbetechnologie und Online-Marketing Digital Turbine kein Weg vorbei.

Viele Große Namen, doch ausgerechnet ein kleiner stiehlt ihnen die Show!

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Digital Turbine pulverisiert die Erwartungen der Experten

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 26,8 Prozent auf 166,0 Millionen US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 16,0 Millionen US-Dollar übertroffen werden. CEO Bill Stone sprach in der Pressemitteilung des Unternehmens von einem "vielversprechenden Start in ein neues Geschäftsjahr" und einer Position des Unternehmens, um "erfolgreich voranzukommen". Dabei verwies er insbesondere auf die Plattform für App-Wachstum, wo sich Digital Turbine um 56 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau steigern konnte.

Auch auf der Ertragsseite legte das Unternehmen eine positive Überraschung vor. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) fiel mit 0,19 US-Dollar um 5 Cent höher aus als erwartet. Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten konnte sich Digital Turbine somit um 4 Cent steigern.

Beim operativen Gewinn gelang dem Konzern endlich der Vorzeichenwechsel. Nach Verlusten von 4,6 Millionen US-Dollar vor einem Jahr gelang jetzt ein Ertrag von 23,1 Millionen US-Dollar. Beim Nettogewinn liegt aber noch immer Arbeit vor dem Unternehmen, denn hier stand mit -3,2 Millionen US-Dollar erneut ein Fehlbetrag zu Buche, der gegenüber dem Vorjahresergebnis von -14,1 Millionen US-Dollar aber deutlich verringert werden konnte.

Die Prognose überzeugt, Profitabilität rückt näher

Für das Gesamtjahr (ab dem 04. August startende) Geschäftsjahr stellte das Management Erlöse in Höhe von 650 bis 670 Millionen US-Dollar in Aussicht – Analystinnen und Analysten hatten lediglich 642,2 Millionen US-Dollar getippt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte Digital Turbine Einnahmen in Höhe von 565,3 Millionen US-Dollar erzielt.

Das bereinigte EBITDA soll sich auf 145 bis 155 Millionen US-Dollar belaufen, was eine Steigerung von bis zu 50 Prozent bedeuten würde. Auf operative Erfolge ist Digital Turbine dringend angewiesen, denn das Unternehmen ist gemessen an seinem Börsenwert von rund 1,15 Milliarden US-Dollar mit 310,0 Millionen US-Dollar (netto) vergleichsweise stark verschuldet.

Die Aktie kennt nach den Zahlen kein Halten mehr

Bereits in der US-Nachbörse blieb bei Digital Turbine kein Stein auf dem anderen – noch am Dienstagabend legte die Aktie rund 20 Prozent zu. Am Mittwoch packte sie in der Vorbörse dann weitere +20 Prozent obendrauf – unmittelbar nach der Handelseröffnung wurde mit einem Kurs jenseits von 14,00 US-Dollar einem Plus von 45 Prozent dann das Tageshoch erreicht.

Gegenüber den früheren Rekordnotierungen steht zwar noch immer ein Minus von 85 Prozent zu Buche, gegenüber ihren Mehrjahrestiefs hat sich die Aktie inzwischen aber rund verzehnfacht. Das zeigt eine dauerhafte Neubewertung des Unternehmens an, dessen Erlöse und Gewinn nach langer Wachstumskrise wieder steigen und bald auch die Profitabilitätszone erreichen dürften.

Fazit: Trotz Kursexplosion noch immer günstig bewertet

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung herrscht ein erstaunlicher Umstand. Trotz des gewaltigen Kursanstieges vom Mittwoch ist Digital Turbine mit einem KGVe 2027 von 13,0 deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt (24,3). Selbst gegenüber dem 5-Jahres-Mittel von 14,4 liegt noch ein Abschlag von 10 Prozent vor. Da gleichzeitig das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) deutlich unter 1 liegt, ist Digital Turbine noch immer als günstige Aktie zu bezeichnen.

Sollte das Unternehmen seine selbstgesteckten Ziele in den kommenden Quartalen erreichen und nicht doch wieder die Furcht vor einer Disruption des Geschäftsmodelles durch Mitbewerber wie Amazon und Alphabet, die in den vergangen Jahren verstärkt in den Werbetechnologiemarkt vorgedrungen sind und API-Zugänge erschwert haben, Überhand nehmen, könnte Digital Turbine vor einem gewaltigen Turnaround und einer AppLovin ähnlich erfolgreichen Geschichte stehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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