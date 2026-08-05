🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDigital Turbine AktievorwärtsNachrichten zu Digital Turbine

    Komplett abgedrehter Handel

    2745 Aufrufe 2745 0 Kommentare 0 Kommentare

    +45 Prozent! Bei dieser Aktie bleibt heute kein Stein auf dem anderen!

    Der Werbetechnologiespezialist Digital Turbine hat mit seinen Quartalszahlen die Markterwartungen zerschmettert. Anlegerinnen und Anleger rasten völlig aus.

    Für Sie zusammengefasst
    • Digital Turbine übertrifft Erwartungen deutlich
    • Umsatz steigt, Gewinn und Prognose überzeugen
    • Aktie springt 45 Prozent und bleibt günstig bewertet
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Komplett abgedrehter Handel - +45 Prozent! Bei dieser Aktie bleibt heute kein Stein auf dem anderen!
    Foto: mana5280 - Unsplash

    Viele Große Namen, doch ausgerechnet ein kleiner stiehlt ihnen die Show!

    AMD, Eli Lilly, Infineon, Novo Nordisk – an hochkarätigen und vielbeachteten Quartalsberichten herrscht zur Wochenmitte wahrlich kein Mangel. Und doch gibt es einen Wert, der ihnen allen die Show stiehlt, denn mit einem Kursanstieg von zeitweise 45 Prozent führt am Mittwoch kein Weg am Spezialisten für Werbetechnologie und Online-Marketing Digital Turbine kein Weg vorbei.

    Dessen Anteile durften auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie schon einmal auftrumpfen. Damals handelte die Aktie zeitweise über der Marke von 100 US-Dollar. In den vergangenen Jahren war Digital Turbine aber im wahrsten Sinne des Wortes in der Versenkung verschwunden. Die Aktie ist zeitweise unter 2 US-Dollar gefallen. Nun hat sie binnen eines Jahres fast 150 Prozent zugelegt, denn der Turnaround des Unternehmens kommt voran, wie auch die neuen Zahlen beweisen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Short
    310,79€
    Basispreis
    3,51
    Ask
    × 8,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    238,26€
    Basispreis
    2,91
    Ask
    × 8,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Digital Turbine pulverisiert die Erwartungen der Experten

    Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 26,8 Prozent auf 166,0 Millionen US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 16,0 Millionen US-Dollar übertroffen werden. CEO Bill Stone sprach in der Pressemitteilung des Unternehmens von einem "vielversprechenden Start in ein neues Geschäftsjahr" und einer Position des Unternehmens, um "erfolgreich voranzukommen". Dabei verwies er insbesondere auf die Plattform für App-Wachstum, wo sich Digital Turbine um 56 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau steigern konnte.

    Auch auf der Ertragsseite legte das Unternehmen eine positive Überraschung vor. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) fiel mit 0,19 US-Dollar um 5 Cent höher aus als erwartet. Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten konnte sich Digital Turbine somit um 4 Cent steigern.

    Beim operativen Gewinn gelang dem Konzern endlich der Vorzeichenwechsel. Nach Verlusten von 4,6 Millionen US-Dollar vor einem Jahr gelang jetzt ein Ertrag von 23,1 Millionen US-Dollar. Beim Nettogewinn liegt aber noch immer Arbeit vor dem Unternehmen, denn hier stand mit -3,2 Millionen US-Dollar erneut ein Fehlbetrag zu Buche, der gegenüber dem Vorjahresergebnis von -14,1 Millionen US-Dollar aber deutlich verringert werden konnte.

    Die Prognose überzeugt, Profitabilität rückt näher

    Für das Gesamtjahr (ab dem 04. August startende) Geschäftsjahr stellte das Management Erlöse in Höhe von 650 bis 670 Millionen US-Dollar in Aussicht – Analystinnen und Analysten hatten lediglich 642,2 Millionen US-Dollar getippt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte Digital Turbine Einnahmen in Höhe von 565,3 Millionen US-Dollar erzielt.

    Das bereinigte EBITDA soll sich auf 145 bis 155 Millionen US-Dollar belaufen, was eine Steigerung von bis zu 50 Prozent bedeuten würde. Auf operative Erfolge ist Digital Turbine dringend angewiesen, denn das Unternehmen ist gemessen an seinem Börsenwert von rund 1,15 Milliarden US-Dollar mit 310,0 Millionen US-Dollar (netto) vergleichsweise stark verschuldet.

    Digital Turbine

    +30,28 %
    +65,57 %
    +10,94 %
    +255,81 %
    +145,90 %
    +35,22 %
    -80,67 %
    +1.039,25 %
    -23,75 %
    ISIN:US25400W1027WKN:A14MRKIndikator:SMA 200 Tage
    Digital Turbine direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Aktie kennt nach den Zahlen kein Halten mehr

    Bereits in der US-Nachbörse blieb bei Digital Turbine kein Stein auf dem anderen – noch am Dienstagabend legte die Aktie rund 20 Prozent zu. Am Mittwoch packte sie in der Vorbörse dann weitere +20 Prozent obendrauf – unmittelbar nach der Handelseröffnung wurde mit einem Kurs jenseits von 14,00 US-Dollar einem Plus von 45 Prozent dann das Tageshoch erreicht.

    Gegenüber den früheren Rekordnotierungen steht zwar noch immer ein Minus von 85 Prozent zu Buche, gegenüber ihren Mehrjahrestiefs hat sich die Aktie inzwischen aber rund verzehnfacht. Das zeigt eine dauerhafte Neubewertung des Unternehmens an, dessen Erlöse und Gewinn nach langer Wachstumskrise wieder steigen und bald auch die Profitabilitätszone erreichen dürften.

    Fazit: Trotz Kursexplosion noch immer günstig bewertet

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung herrscht ein erstaunlicher Umstand. Trotz des gewaltigen Kursanstieges vom Mittwoch ist Digital Turbine mit einem KGVe 2027 von 13,0 deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt (24,3). Selbst gegenüber dem 5-Jahres-Mittel von 14,4 liegt noch ein Abschlag von 10 Prozent vor. Da gleichzeitig das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) deutlich unter 1 liegt, ist Digital Turbine noch immer als günstige Aktie zu bezeichnen.

    Sollte das Unternehmen seine selbstgesteckten Ziele in den kommenden Quartalen erreichen und nicht doch wieder die Furcht vor einer Disruption des Geschäftsmodelles durch Mitbewerber wie Amazon und Alphabet, die in den vergangen Jahren verstärkt in den Werbetechnologiemarkt vorgedrungen sind und API-Zugänge erschwert haben, Überhand nehmen, könnte Digital Turbine vor einem gewaltigen Turnaround und einer AppLovin ähnlich erfolgreichen Geschichte stehen.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Komplett abgedrehter Handel +45 Prozent! Bei dieser Aktie bleibt heute kein Stein auf dem anderen! Der Werbetechnologiespezialist Digital Turbine hat mit seinen Quartalszahlen die Markterwartungen zerschmettert. Anlegerinnen und Anleger rasten völlig aus.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     