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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 05.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 05.08.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.08.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,15 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt trotz des jüngsten Kursrückgangs von über 4 % kurzfristig ein vorsichtig positives Sentiment. Anleger verweisen auf starke Quartalszahlen, den erhöhten Free-Cashflow-Ausblick, erwartetes Umsatzwachstum und milliardenschwere KI-Kundenverträge. Kritisch gesehen werden die schwache relative Entwicklung gegenüber US-Chipwerten sowie Zweifel, ob die Erholung nachhaltig ist. Für die letzten 14 Tage liegt keine konkrete Prozentangabe vor.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Continental
    Tagesperformance: -4,06 %
    Platz 2
    Performance 1M: -10,06 %
    Chart Continental
    ISIN: DE0005439004
    WKN: 543900
    Die Continental Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,06 %.

    Beiersdorf
    Tagesperformance: +4,02 %
    Platz 3
    Performance 1M: +2,32 %
    Chart Beiersdorf
    ISIN: DE0005200000
    WKN: 520000
    Die Beiersdorf Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,02 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Beiersdorf (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: Kursanstieg vor dem Halbjahresbericht schürt Hoffnungen auf eine positive Überraschung. Positiv bewertet werden das defensive Geschäftsmodell, die starke Bilanz und die geringe Short-Quote. Belastend wirken die gesenkte Jahresprognose und der Nivea-Turnaround-Plan; die Mini-Dividende wird kritisiert. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Beiersdorf eingestellt.

    DHL Group
    Tagesperformance: -3,83 %
    Platz 4
    Performance 1M: +4,55 %
    Chart DHL Group
    ISIN: DE0005552004
    WKN: 555200
    Die DHL Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,83 %.

    Bayer
    Tagesperformance: +3,78 %
    Platz 5
    Performance 1M: -9,22 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,78 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment überwiegend positiv: Solide, leicht über den Erwartungen liegende Halbjahreszahlen, besonders bei Crop Science sowie Pharma, stützen den Optimismus. Mehrere Kurszielanhebungen und die Hoffnung auf Fortschritte beim Glyphosat-Vergleich nähren ein Re-Rating. Zugleich wird bei 50 € mit Gewinnmitnahmen und einem langsamen Anstieg gerechnet. Die 14-Tage-Kursentwicklung wurde nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    Zalando
    Tagesperformance: -3,74 %
    Platz 6
    Performance 1M: -10,02 %
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,74 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dominiert nach einer heftigen Umsatzwarnung ein klar negatives Sentiment. Zalando verlor zuletzt rund 17 %; der Kursrutsch wird in seiner Größenordnung mit der BaFin-Meldung verglichen. Charttechnisch wurde die Unterstützung um 24 € beobachtet, zugleich halten Anleger weitere Rückgänge bis unter 20 € für möglich. Fundamentale Neubewertungen werden diskutiert, konkrete Bewertungskennzahlen fehlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.

    Fresenius
    Tagesperformance: +2,84 %
    Platz 7
    Performance 1M: +14,28 %
    Chart Fresenius
    ISIN: DE0005785604
    WKN: 578560
    Die Fresenius Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,84 %.

    Vonovia
    Tagesperformance: -2,73 %
    Platz 8
    Performance 1M: -3,33 %
    Chart Vonovia
    ISIN: DE000A1ML7J1
    WKN: A1ML7J
    Die Vonovia Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,73 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt, mit leicht positiver Langfristorientierung: Positiv bewertet werden der EPRA-NTA von 46,22 € je Aktie, nahezu Vollvermietung, gesunkene Verbindlichkeiten und eine erwartete Dividendenrendite. Belastend wirken der Kursrückgang nach den Zahlen, höhere Finanzierungskosten und die Schwäche nahe 20,60 €. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: -2,15 %
    Platz 9
    Performance 1M: +11,09 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,15 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: Der jüngste Kursanstieg wird teils mit Erwartungen an gute Halbjahreszahlen erklärt; zudem wird die vorläufige Absage einer T-Mobile-US-Fusion als kursstützend gesehen. Risiken sehen Anleger in möglichen SpaceX-/Starlink-Aktivitäten im US-Mobilfunk und begrenzter Innovations- bzw. Ertragsdynamik. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 41,67% PUT: 58,33%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -16,67 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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