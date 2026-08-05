Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 05.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,21 %
Performance 1M: -12,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,47 %
Performance 1M: -6,84 %
Tagesperformance: +3,36 %
Performance 1M: -19,33 %
Tagesperformance: -2,84 %
Performance 1M: -3,65 %
Tagesperformance: -2,51 %
Performance 1M: +4,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu freenet (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,45 %
Performance 1M: -15,69 %
Tagesperformance: -2,43 %
Performance 1M: -20,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,18 %
Performance 1M: +11,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,14 %
Performance 1M: -4,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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