🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Top & Flop

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 05.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 05.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Short
    4.199,52€
    Basispreis
    2,71
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    3.678,35€
    Basispreis
    2,86
    Ask
    × 11,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,45 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt trotz des jüngsten Kursrückgangs von über 4 % kurzfristig ein vorsichtig positives Sentiment. Anleger verweisen auf starke Quartalszahlen, den erhöhten Free-Cashflow-Ausblick, erwartetes Umsatzwachstum und milliardenschwere KI-Kundenverträge. Kritisch gesehen werden die schwache relative Entwicklung gegenüber US-Chipwerten sowie Zweifel, ob die Erholung nachhaltig ist. Für die letzten 14 Tage liegt keine konkrete Prozentangabe vor.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Nordex
    Tagesperformance: -4,21 %
    Platz 2
    Performance 1M: -12,58 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,21 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein grundsätzlich positives Anleger-Sentiment: Nordex überzeugte mit starkem Q2, mehr als verdoppeltem EBITDA (224 Mio. €), 16 % Umsatzwachstum, höherem Auftragseingang und bestätigter Prognose. Positiv gesehen werden die Margenperspektive von 10–12 % und der positive Cashflow. Belastend wirken die erweiterte Kreditfazilität sowie der jüngste Kursrückgang; charttechnisch gilt die Zone um 36 € als Unterstützung. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -3,47 %
    Platz 3
    Performance 1M: -6,84 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,47 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: +3,36 %
    Platz 4
    Performance 1M: -19,33 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,36 %.

    United Internet
    Tagesperformance: -2,84 %
    Platz 5
    Performance 1M: -3,65 %
    Chart United Internet
    ISIN: DE0005089031
    WKN: 508903
    Die United Internet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,84 %.

    freenet
    Tagesperformance: -2,51 %
    Platz 6
    Performance 1M: +4,42 %
    Chart freenet
    ISIN: DE000A0Z2ZZ5
    WKN: A0Z2ZZ
    Die freenet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,51 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu freenet (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein defensiv-positives Sentiment: Freenet wird als stabiler „Rentenwert“ mit hoher Dividendenrendite gesehen. Erwartet werden bis 2028 Ausschüttungen von mindestens 80 % des Free Cashflows und möglicher Sonderdividenden-Cash durch den Ceconomy-Aktienverkauf. Die EU-Prüfung der Ceconomy-Übernahme bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber freenet eingestellt.

    PVA TePla
    Tagesperformance: -2,45 %
    Platz 7
    Performance 1M: -15,69 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,45 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -2,43 %
    Platz 8
    Performance 1M: -20,80 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,43 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt vorsichtiger Optimismus: Starke Nachfrage nach G10-AsP für KI-Datacenter, hohe GaN-Marktanteile und mögliche Erholung bei SiC stützen den Investmentcase. Gleichzeitig warnen Anleger vor der Zyklik, hohen KI-Erwartungen und einem möglichen Nachfrageeinbruch. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist ohne Prozentangabe nicht bewertbar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: -2,18 %
    Platz 9
    Performance 1M: +11,09 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,18 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: Der jüngste Kursanstieg wird teils mit Erwartungen an gute Halbjahreszahlen erklärt; zudem wird die vorläufige Absage einer T-Mobile-US-Fusion als kursstützend gesehen. Risiken sehen Anleger in möglichen SpaceX-/Starlink-Aktivitäten im US-Mobilfunk und begrenzter Innovations- bzw. Ertragsdynamik. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Verbio
    Tagesperformance: -2,14 %
    Platz 10
    Performance 1M: -4,92 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,14 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: Positiv wirken die vorläufigen Zahlen, die rund 20 % über dem Analystenkonsens lagen, die angehobene Guidance sowie Kursziele von 36–42 €. Rückenwind versprechen zudem hohe Absatzpreise, US-Ausbau und THG-/SAF-Regulierung. Skepsis besteht wegen eines KGV von ca. 31,6, unsicherem Chemieanlagen-Anlauf, Altzertifikaten und geringer Visibilität. Die 14-Tage-Kursentwicklung wurde nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

    zurückvorwärts
    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 05.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 05.08.2026 im TecDAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     