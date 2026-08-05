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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 05.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 05.08.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.08.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,58 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt trotz des jüngsten Kursrückgangs von über 4 % kurzfristig ein vorsichtig positives Sentiment. Anleger verweisen auf starke Quartalszahlen, den erhöhten Free-Cashflow-Ausblick, erwartetes Umsatzwachstum und milliardenschwere KI-Kundenverträge. Kritisch gesehen werden die schwache relative Entwicklung gegenüber US-Chipwerten sowie Zweifel, ob die Erholung nachhaltig ist. Für die letzten 14 Tage liegt keine konkrete Prozentangabe vor.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    DHL Group
    Tagesperformance: -4,14 %
    Platz 2
    Performance 1M: +4,55 %
    Chart DHL Group
    ISIN: DE0005552004
    WKN: 555200
    Die DHL Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,14 %.

    Bayer
    Tagesperformance: +3,92 %
    Platz 3
    Performance 1M: -9,22 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,92 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment überwiegend positiv: Solide, leicht über den Erwartungen liegende Halbjahreszahlen, besonders bei Crop Science sowie Pharma, stützen den Optimismus. Mehrere Kurszielanhebungen und die Hoffnung auf Fortschritte beim Glyphosat-Vergleich nähren ein Re-Rating. Zugleich wird bei 50 € mit Gewinnmitnahmen und einem langsamen Anstieg gerechnet. Die 14-Tage-Kursentwicklung wurde nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    argenx
    Tagesperformance: +2,71 %
    Platz 4
    Performance 1M: -11,55 %
    Chart argenx
    ISIN: NL0010832176
    WKN: A11602
    Die argenx Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,71 %.

    Nordea Bank Abp
    Tagesperformance: -2,43 %
    Platz 5
    Performance 1M: +5,03 %
    Chart Nordea Bank Abp
    ISIN: FI4000297767
    WKN: A2N6F4
    Die Nordea Bank Abp Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,43 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: -2,22 %
    Platz 6
    Performance 1M: +11,09 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,22 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: Der jüngste Kursanstieg wird teils mit Erwartungen an gute Halbjahreszahlen erklärt; zudem wird die vorläufige Absage einer T-Mobile-US-Fusion als kursstützend gesehen. Risiken sehen Anleger in möglichen SpaceX-/Starlink-Aktivitäten im US-Mobilfunk und begrenzter Innovations- bzw. Ertragsdynamik. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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