Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 05.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.08.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Lenzing
Tagesperformance: -5,07 %
Tagesperformance: -5,07 %
Platz 1
Performance 1M: +2,23 %
Performance 1M: +2,23 %
Oesterreichische Post
Tagesperformance: -2,65 %
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 2
Performance 1M: +3,52 %
Performance 1M: +3,52 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: -2,33 %
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 3
Performance 1M: +4,57 %
Performance 1M: +4,57 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: +2,17 %
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 4
Performance 1M: +0,80 %
Performance 1M: +0,80 %
Andritz
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 5
Performance 1M: +9,80 %
Performance 1M: +9,80 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte