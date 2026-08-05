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    Aktien New York

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    Rekorde bei Dow und S&P 500 - Iran-Hoffnungen treiben an

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Indizes setzen ihre Rekordjagd am Mittwoch fort
    • Hoffnung auf Iran-Lösung treibt die Kurse weiter an
    • Dow steigt zuletzt um 1,1 Prozent auf 54.703 Punkte
    Aktien New York - Rekorde bei Dow und S&P 500 - Iran-Hoffnungen treiben an
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die am Vortag begonnene Rekordjagd der US-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 ist am Mittwoch in die nächste Runde gegangen. Weiterhin treibt die Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg die Kurse an. Die Vereinigten Staaten, der Iran und der Oman stehen dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Straße von Hormus.

    Der Dow stieg zuletzt um 1,1 Prozent auf 54.703 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,6 Prozent auf 7.786 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,5 Prozent auf 29.882 Punkte zu./la/he






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